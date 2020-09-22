Bağcılar'da çocuklar, "Bilge Tarih"le zamanda yolculuk yapacak - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenleri, hazırladıkları "Bilge Tarih" projesiyle çocukları sıkmadan tarihte çok az değinilen konuları eğlenceli bir şekilde öğretiyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin vakitlerini en yararlı şekilde değerlendirmeleri amacıyla Bilgi Evleri bünyesindeki öğretmenler, yeni proje için bir araya geldi.

Her biri farklı branşta ders veren öğretmenler, tarihi sıkıcı olmaktan çıkartarak eğlenceli şekilde çocuklara anlatmaya karar verdi.

Bu amaçla tarihin az bilinen, pek dile getirilmeyen konularının öbür yüzünün işleneceği "Bilge Tarih" isimli Youtube kanalı oluşturuldu. Kanalda yayınlamak üzere İtalya'da bir Türk köyü olan Monea'nın hikayesinden Kanije Müdafası'na, Orhun Yazıtları'ndan Deliler'e kadar çok farklı 40 konu ele alındı.

Görev dağılımı yapan eğitmenlerden kimi kütüphanelerde günlerce araştırma yaptı kimi de eline kamerayı alıp bahsedilen mekanlarda çekim yaptı.

El ele verilerek yapılan çalışmalar sonucunda çekilen videolar, animasyon, müzik ve film kesitleriyle desteklenerek renkli sunumlar elde edildi. Şimdiye kadar yapımı tamamlanan 16 konu, bu hafta içinde "Bilge Tarih" kanalından gösterime başlayacak. Öğrenciler, film tadında izleyecekleri videolarla adeta tarihte yolculuğa çıkacak.

Yetkililer, ilerleyen süreçte çocukların istedikleri konular doğrultusunda da yayınların yapılacağını belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çocukların bu projeyle tarihi konuları film tadında hazırlanan bir içerikle hiç sıkılmadan izleyebileceklerini, video bittiği zaman hem yararlı bilgiler edineceklerini hem de keyifli zaman geçirmiş olacaklarını ifade etti.

Çağırıcı, tüm çocuklara "Bilge Tarih"i takip etmeleri ve bu imkandan yararlanmaları tavsiyesinde bulundu.