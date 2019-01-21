Son Dakika Haberleri: Bağdat Yönetiminden Peşmerge'ye 56 Milyon Dolarlık Bütçe

Bağdat Yönetiminden Peşmerge'ye 56 Milyon Dolarlık Bütçe

50 dakika önce

Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine Savunma Bakanlığı bütçesinden 56,6 milyon dolar tahsis etti.

Bağdat Yönetiminden Peşmerge'ye 56 Milyon Dolarlık Bütçe, System.String[]
Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine Savunma Bakanlığı bütçesinden 56,6 milyon dolar tahsis etti.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komitesi Üyesi Nasır Harki, yaptığı basın açıklamasında, "Bugün, mecliste güvenlik ve savunma komitesi üyeleriyle askeri yetkililerin yaptığı toplantıda, Peşmerge'ye Savunma Bakanlığı bütçesinden 68 milyar dinar (yaklaşık 56,6 milyon dolar) tahsis edilmesi kararı alındı." dedi.

Toplantıda bulunan askeri yetkililerin terör örgütü DEAŞ'ın varlığının bazı bölgelerde devam ettiğine dikkat çektiğini aktaran Harki, bu nedenle merkezi yönetim güçleriyle Peşmerge arasında iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

Iraklı Kürt yetkililer, Peşmerge'nin bütçesinin artırılması için Bağdat yönetimine çağrıda bulunmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:11 Kaynak: AA

Bağdat, Irak, Güncel
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