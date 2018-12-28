Son Dakika Haberleri: Bağımlılık Tuzağında Gençlik" Konferansı İlgi Gördü

Bağımlılık Tuzağında Gençlik" Konferansı İlgi Gördü

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından öğrencilere, "Bağımlılık Tuzağında Gençlik" başlıklı konferans verildi.

Bağımlılık Tuzağında Gençlik
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından öğrencilere, "Bağımlılık Tuzağında Gençlik" başlıklı konferans verildi.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Fatih Kılıçarslan'ın konuşmacı olarak katıldığı, Sezai Karakoç Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansa Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yılmaz Yıldırım, akademik-idari personel ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bağımlılık hakkında yaptığı sokak röportajları ve okullarda gerçekleştirdikleri bağımlılıkla ilgili faaliyetlere ilişkin sunumlar ile başlayan konferansın devamında konuşmacı Fatih Kılıçarslan tarafından madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı ve bunlardan korunma yolları konusunda bilgiler verildi.

Katılımın yoğun olduğu konferans, Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından Fatih Kılıçarslan'a hediye takdim edilmesiyle son buldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:57 Kaynak: İHA

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