Bahçeli, Ülkü Ocakları iftarında
1 saat önce
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ülkü Ocakları'nın iftarına katıldı.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Ülkü Ocakları'nın iftarına katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın Ankara Balgat
'ta bulunan genel merkez binasında verilen iftar programına katıldı. İftar programına, Bahçeli'nin yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz
, MHP Genel Sekreter
Yardımcısı Kadir Şekerci
, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız ve MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak
da katıldı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
ve genel merkez yöneticilerinin karşıladığı Bahçeli'ye, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş tarafından hediye takdim edildi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e başarılarının devamını dileyen MHP lideri Bahçeli, Ateş ile fotoğrafı çektirdi.
(İHA)
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