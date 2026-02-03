Bahçeşehir Koleji EuroCup'ta Yenildi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Christian Theis (Almanya)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 6, Mitchell, Flynn 16, Cavanaugh 9, Williams 11, Ford 8, Koprivica 6, Ponitka 9, Kenan Sipahi 10, Hale 5

Slask: Nunez 9, Urbaniak 6, Kirkwood 13, Penava 4, Gray 19, Wisniewski 3, Kulikowski 6, Czerniewicz 3, Jones 2, Dordevic 17

1. Periyot: 18-20

Devre: 35-42

3. Periyot: 57-60

Bahçeşehir Koleji, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın (EuroCup) 17. haftasında konuk ettiği Polonya'nın Slask ekibine 82-80 mağlup oldu.

???????Bahçeşehir Koleji bu sonuçla 17. maçında 6. mağlubiyetini yaşarken, Polonya temsilcisi ise 5. galibiyetini elde etti.