Bahçeşehir Koleji, Manresa'ya Yenildi

13.01.2026 22:17
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda BAXI Manresa'ya 96-92 mağlup oldu. Zorlu mücadeleye rağmen liderlik değişti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehdi Difallah (Fransa), Steve Bittner (Almanya), Vassilis Pitsilkas (Yunanistan)

Bahçeşehir Koleji: Homesley 16, Mitchell 3, Flynn 21, Cavanaugh 15, Williams 20, Ford 2, Koprivica 1, İsmet Akpınar 2, Hale 12, Göktuğ Baş, Furkan Haltalı

BAXI Manresa: Akobundu, Reyes 15, Ubal 14, Olinde 10, Obasohan 20, Gaspa 3, Bassas 19, Oriola 6, Golden 9, Fernandez, Knudsen, Steinbergs

1. Periyot: 27-28

Devre: 39-52

3. Periyot: 55-72

Beş faulle çıkan: 39.58 Cavanaugh (Bahçeşehir Koleji)

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, İspanya'nın BAXI Manresa ekibine 96-92 yenildi.

İki ekibin de rahat sayılar bularak başladığı mücadelede savunma etkinliğini yükseltmeye başlayan ev sahibi ekip, üst üste basketlerle öne geçse de BAXI Manresa kısa sürede rakibine karşılık verdi bitime 3,5 dakika kala skoru 17-16 olarak lehine çevirdi. Son dakikaya 22-22 eşitlikle girilirken dış atışlarda etkili olan İspanyol ekibi, ilk çeyreği 28-27 önde tamamladı.

Savunmada daha sert oynayarak Bahçeşehir Koleji'nin sayı üretmesine izin vermeyen BAXI Manresa, kolay sayılar bularak farkı açmaya başladı ve 14. dakikada skoru 41-32 öne geçti. Bahçeşehir Koleji'nin peş peşe hücumlardan boş döndüğü bölümü değerlendirerek farkı açan BAXI Manresa, Reyes'in performansıyla kontrolü tamamen ele geçirdi ve farkı 15 sayıya (35-50) kadar yükseltmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısını İspanyol ekibi, 52-39 önde bitirdi.

Üçüncü bölüme daha iştahlı başlayan ev sahibi ekip hücumda daha üretken olsa da savunmada rakibine karşı koyamadı. Bahçeşehir Koleji karşısında kolay sayılar bulmaya devam eden BAXI Manresa, rakibinin hücumdaki basit top kayıplarını değerlendirerek üstünlüğünü korudu ve üçüncü periyodu 72-55 üstünlükle noktaladı.

Son çeyreğe iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, bitime 6 dakika kala farkı 9 sayıya 70-79)kadar indirmeyi başardı. İspanyol ekibi kritik anlarda bulduğu basketlerle ev sahibi ekibin direncini kırmaya çalışsa da Flynn'ın üst üste isabetli atışları karşısında çaresiz kaldı. Bitime 3 dakika 7 saniye kala molaya 3 sayı geride (82-85) giren Bahçeşehir Koleji, Homesley'in üç sayılık basketiyle önce farkı tek sayıya düşürdü ve ardından Flynn'ın üç sayılık basketiyle bitime 50 saniye kala 92-90 öne geçti. Ev sahibi ekip, Obasohan'ın basketiyle yeniden öne geçen BAXI Manresa karşısında son hücumdan eli boş dönünce İspayol ekibi karşılaşmayı 96-92 kazandı.

Kaynak: AA

