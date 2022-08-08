8 yıl önce geldiği Türkiye'de üniversite birincisi oldu - Son Dakika
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8 yıl önce geldiği Türkiye'de üniversite birincisi oldu

08.08.2022 09:58

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Future Campus'te 2021-2022 Akademik yılı Mezuniyet Törenini gerçekleştirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Future Campus'te 2021-2022 Akademik yılı Mezuniyet Törenini gerçekleştirdi. Üniversitenin Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren İranlı Ali Rezaei başarı hikayesini paylaştı. Amerika'da araştırma yaparken Bahçeşehir Üniversitesi'ni gördüğünü belirten Rezaei, "Üniversitenin imkanlarını çok iyi gördüm o yüzden bu üniversiteyi tercih ettim. Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için çok gururluyum" dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 2021-2022 yılı Mezuniyet Törenini yoğun bir katılımla Future Campus'te gerçekleştirdi. Törene Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Mütevelli Heyeti, Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenleri, yurt dışındaki üniversitelerin akademik temsilcileri, sektörün önde gelen temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"İSTANBUL, HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİM ŞEHİR OLDU"

Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren İran'lı Ali Rezaei, Amerika'da araştırma yaparken Bahçeşehir Üniversitesini gördüğünü belirterek, "Üniversitenin imkanlarının çok iyi olduğunu anladım bu yüzden Bahçeşehir Üniversitesi'ni eğitimim için tercih ettim. Psikoloji Bölümü üzerinden ilerlemek istiyorum çünkü bu bölümü çok seviyorum. O yüzden psikolojiyi seçtim. Üniversiteyi birincilikle bitirdiğim için çok gurur duydum. Zaten çok uğraştım. Ailem ve kendim için çok mutlu oldum. Bütün üniversite hayatımda bunun için çok uğraştım. Birinci olduğum için çok memnunum" dedi.

Doğduğundan beri birçok ülkeyi ziyaret ettiğini söyleyen Ali Rezaei, "Benim için önemli olan başka bir ülkede birinci olmak değil kendim için başarmak oldu. Dün ne yaptım, bugün ne yaptım yarın ne yapacağım benim için o önemli olan bu.  8 yaşındayken ailemle turist olarak buraya geldim. Aileme şunu dedim; ben bir gün burada yaşayacağım. Hayalimi gerçekleştirdim. Buraya geldim ve üniversitemi bitirdim. İstanbul benim için hayalimdeki il onu çok seviyorum o yüzden burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"MEZUNLARDAN İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE ANLAMLI DESTEK"

Mezuniyet töreni bu yıl bir ilke daha sahne oldu. Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) ve İhtiyaç Haritası (İH) iş birliği ile Bahçeşehir Üniversitesi mezunları sayesinde eğitim hayatlarına yeni başlayacak olan ihtiyaç sahibi öğrenciler kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere temel okul ihtiyaçlarına kavuşacaklar. Gönüllüler ihtiyaç sahiplerine destek olmak için, ihtiyaç haritası üzerinden kırmızı pine tıklayarak ilgili ihtiyacı karşılayabilecekler.

Bahçeşehir Üniversitesi bu sene 589'u yabancı olmak üzere 3 bin 540 mezun öğrenci uğurladı.


- Öğrenciden
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ABD'deki CDC Genel Merkezi ABD'deki CDC Genel Merkezi Bahçeşehir Üniversitesi 22. dönem mezunlarını coşkuyla uğurladı Bahçeşehir Üniversitesi 22. dönem mezunlarını coşkuyla uğurladı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 8 yıl önce geldiği Türkiye'de üniversite birincisi oldu - Son Dakika

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