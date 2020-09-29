BAHÇEŞEHİR VE HADIMKÖY'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR - Son Dakika

Enver ALAS/ İSTANBUL, DHA İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, Bahçeşehir ve Hadımköy'de de etkili oldu.

Bahçeşehir'de saat 12.30 sıralarında kara bulutların bir anda gökyüzünü kaplamasının ardından kısa süre içerisinde yağmur başladı. Rüzgarla birlikte şiddetlenen yağış, yarım saat boyunca etkili oldu. Yağış sırasında çok sayıda şimşek çaktığı da görüldü.