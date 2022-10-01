Kayapınar ilçesinde farklı günlerde bir güzellik merkezinin önüne gelip aydınlatma ışıklarını çalan hırsız, işletme sahibini bıktırdı. O anlara ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen işletmeci komik söylemlerle hırsıza sitem etti.
Aydınlatmaların çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, çektiği videoyla diğerlerini çalmaması için hırsıza seslenen işletmeci izleyenleri güldürdü. Mağdur adam, "Sevgili hırsız, sen herhalde her gün bir tane çalmaya yemin etmişsin. Ayıp yani, ne yapmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun? - Son Dakika