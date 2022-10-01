Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun? - Son Dakika
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Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun?

01.10.2022 10:49

Diyarbakır'da bir güzellik merkezinin işletme sahibi, bahçesindeki aydınlatmayı farklı günlerde gelip çalan hırsıza, çektiği videoyla sosyal medyadan tepki gösterdi. İşletme sahibi, "Sevgili hırsız, sen herhalde her gün bir tane çalmaya yemin etmişsin. Ayıp yani, ne yapmaya çalışıyorsun?" sözleriyle hırsıza sitem etti.

Kayapınar ilçesinde farklı günlerde bir güzellik merkezinin önüne gelip aydınlatma ışıklarını çalan hırsız, işletme sahibini bıktırdı. O anlara ait güvenlik kamera görüntülerini izleyen işletmeci komik söylemlerle hırsıza sitem etti.

BİR DAHA ÇALMASIN DİYE SESLENDİ

Aydınlatmaların çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken, çektiği videoyla diğerlerini çalmaması için hırsıza seslenen işletmeci izleyenleri güldürdü. Mağdur adam, "Sevgili hırsız, sen herhalde her gün bir tane çalmaya yemin etmişsin. Ayıp yani, ne yapmaya çalışıyorsun?" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun? - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçesindeki aydınlatma ışıklarını çalan hırsıza işletme sahibinden sıra dışı sitem: Sevgili hırsız, ayıp yani ne yapmaya çalışıyorsun? - Son Dakika
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