Özgür Özel, kendisine "Cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım - Son Dakika
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Politika

Özgür Özel, kendisine "Cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'da ziyaret sırasında bir vatandaşın 'Cumhurbaşkanım' selamına 'Ben CHP Genel Başkanıyım' yanıtını verdi. Özel, partililere aday tartışmasını gündeme getirmenin CHP'ye güç kaybettirme amacı taşıdığını belirtti.

13.05.2024 14:53
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasının 10'ncu yılında Soma Belediyesine ziyarette bulundu. Ziyaretinden sonra çevredekilerle selamlaşan Özgür Özel'e bir vatandaş, "Cumhurbaşkanım hoş geldiniz" diyerek selam verdi. Özel'in bu selama tepkisi dikkat çekti.

"BEN CHP GENEL BAŞKANIYIM"

Özgür Özel, sokakta yürüdüğü sırada çevresindekilerle selamlaşarak elini sıkmaya başlayıp vatandaşın hatırını sordu. O sırada bir kişi ise Özel'e "Hoş geldiniz sayın Cumhurbaşkanım" dedi. Özgür Özel, bunun üzerine vatandaşa, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanıyım." diyerek yanıt verdi.

PARTİLİLERİ ADAY TARTIŞMASI İÇİN UYARMIŞTI

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel seçimde CHP lideri Özgür Özel'le yarışmasının İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'la yarışmasından "Daha zor olacağını" ifade etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise TBMM'deki grup toplantısında partililere aday tartışmasını gündeme getirmenin CHP'ye güç kaybettirme amacı taşıdığı uyarısında bulundu. Özel, "Hiçbir arkadaşımın bu tartışmalara dahil olmasını doğru bulmam, istemem" dedi. Özel, "Birilerinin tükenmekte olan iktidarına tekrar fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun" sözlerini kullandı.

Özgür Özel, kendisine "Cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Manisa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel, kendisine 'Cumhurbaşkanım' diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Balan Guler: herkes yerini bilecek.Lafla.olmuyor bu işler.ozgur özel gaza gelmeyen bir siyasetçi.helal olsun başkanım 21 10 Yanıtla
  • Turan Okumuş: Özgür bey düşündüğümden çok daha iyi bir siyasetçiymiş.. çok temkinli, dikkatlı ve lider ruhlu… 16 6 Yanıtla
  • Subutay Koc: Özgür beyi ne çabuk gaza getirmeye çalışıyorlar oyun büyük ?????? 2 2 Yanıtla
  • Selami Karagülle: Bunlarda Bir değişik her önüne gelen CHP’liye cumhurbaşkanım diyorlar 2 0 Yanıtla
  • Ankara null: ekremin ayagini kaydirip kendi secime girecek sonuc HUSRAN %1000000000 BOYLE OLACAK 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Özgür Özel, kendisine "Cumhurbaşkanım" diyen vatandaşa yanıt verdi: Ben CHP Genel Başkanıyım - Son Dakika
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