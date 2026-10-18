Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor - Son Dakika
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Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor

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Müjdeli haber! Diyarbakır\'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Diyarbakır'da kaya petrolü arama çalışmalarının başladığını duyurdu. Bölgede büyük petrol rezervleri bulunabileceğine işaret eden Bayraktar, çalışmaların başarılı olması halinde Türkiye için oyun değiştirici bir gelişme yaşanabileceğini söyledi. Karadeniz'deki Akçabeyli kuyusunda da petrol emarelerine rastlandığını belirten Bayraktar, yeni sondaj çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Şırnak'taki Gabar Dağı'nda günlük petrol üretiminin 84 bin varile ulaştığını belirten Bayraktar, Adıyaman'da yeni keşifler yapıldığını ve üretimin yüzde 50 artırılmasının hedeflendiğini duyurdu. Gabar'ın batısında da önemli rezervlerin keşfedilmek üzere olduğunu söyleyen Bayraktar, Karadeniz'deki doğal gaz üretiminin ise 2028'de günlük 45 milyon metreküpe çıkarılacağını açıkladı.

ADIYAMAN'DA YENİ PETROL KEŞİFLERİ

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni hedeflerini anlattı.

Adıyaman'da petrol üretiminin bir dönem günlük 10 bin varilin altına gerilediğini belirten Bayraktar, bölgede gerçekleştirilen yeni keşiflerle üretimi yeniden artırmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, yeni çalışmalar sayesinde Adıyaman'daki günlük petrol üretiminin yaklaşık yüzde 50 artırılarak 14-15 bin varil seviyesine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.

GABAR'IN BATISINDA YENİ REZERV HEYECANI

Şırnak'taki Gabar Dağı'nda yürütülen petrol arama ve üretim faaliyetlerine de değinen Bayraktar, bölgedeki günlük üretimin 84 bin varile ulaştığını bildirdi.

Mevcut sahalarda üretim devam ederken yeni rezervlerin de araştırıldığını belirten Bayraktar, Gabar'ın batısındaki çalışmaların umut verici olduğunu söyledi.

Müjdeli haber! <a class='keyword-sd' href='/diyarbakir/' title='Diyarbakır'>Diyarbakır</a>'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Bayraktar, "Biz şu anda gözüken rakamlar ve çalışmalar inşallah Gabar'ı 100 bin varilin üzerine götürebilecek bir potansiyeli görüyoruz orada. Gabar'ın batısında önemli rezervler şu anda keşfetmek üzereyiz." ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR'DAKİ ÇALIŞMALAR İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Batman ve Diyarbakır'da kaya petrolü ve kaya gazı arama çalışmalarının sürdüğünü açıklayan Bayraktar, yatay sondaj yöntemiyle yürütülen projeden önemli sonuçlar beklediklerini dile getirdi.

2028 yılına kadar 24 kuyuluk bir program planlandığını belirten Bayraktar, özellikle Diyarbakır'daki çalışmaların Türkiye'nin petrol üretiminde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini söyledi.

Bayraktar, "O başarıya ulaşırsa, inşallah orada muvaffak olursak o Türkiye için petrolcülükte bir oyun değiştirici bir etkisi olabilecek işlerden bir tanesi. Yani nasıl 2020 Sakarya Gaz Sahası keşfi çok tarihi ve önemli bir keşifse bu Diyarbakır'daki iş en az onun kadar önemli." dedi.

KARADENİZ'DE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKACAK

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası'nda birinci fazın tamamlandığını ve günlük yaklaşık 9,5-10 milyon metreküp doğal gaz üretildiğini belirten Bayraktar, bu üretimin 4 milyon hanenin ihtiyacını karşıladığını açıkladı.

İkinci faz kapsamında deniz üzerinde kurulacak dev platformla üretimin günlük 20 milyon metreküpe çıkarılacağını ifade eden Bayraktar, 2027 yılından itibaren yıllık yaklaşık 3,5 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçileceğini söyledi.

2028'DE HER DÖRT HANEDEN ÜÇÜ YERLİ GAZ KULLANACAK

İkinci yüzer üretim platformunun 2028'in ilk çeyreğinde Türkiye'ye ulaşmasının planlandığını belirten Bayraktar, bu platformla günlük üretime 25 milyon metreküp daha ekleneceğini bildirdi.

Böylece Karadeniz'deki toplam doğal gaz üretiminin günlük 45 milyon metreküpe ulaşacağını söyleyen Bayraktar, 2028'de Türkiye'deki her dört haneden üçünün yerli doğal gaz kullanmasının hedeflendiğini ifade etti.

PETROLDE HEDEF 1 MİLYON VARİL

Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretiminin toplamda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol eşdeğerine ulaştığını belirten Bayraktar, bu miktarın 2028'de 550 bin varil seviyesine yükselmesinin beklendiğini söyledi.

Bayraktar, 2028 sonrasındaki hedeflerinin ise Türkiye Petrollerinin günlük üretimini 1 milyon varil petrol eşdeğeri seviyesine taşımak olduğunu açıkladı.

Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAlparslan BayraktarDiyarbakırKaradenizTürkiyeEkonomiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Sakir Saban Sakir Saban:
    zamlar geliyooooooooooorrrrrrrrrr 14 2 Yanıtla
    Güray Dilli Güray Dilli:
    Su niyetineyse de yaşadık... 0 0
  • Ozkan test Ozkan test:
    Yakında seçim var galiba. 10 1 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    Size her gün seçim:)))) 0 0
  • konak.mar47 konak.mar47:
    Seçim geliyor anlaşılan. Batman Cizre Şırnak yol boyunca petrol kuyuları var. Buna rağmen 100 tl litresi ülkenin deniz yerine emtia ürünleri çıksa bile ülkeden sadece belirli bir kesimi zengin ettiği için halka yansımıyor boşuna sevinmeyin hikaye bu kadar. 6 1 Yanıtla
  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    GABAR NOLDU ???? :))) GÜNLÜK 85.000 VARIL:)) TÜRKIYENIN GÜNLÜK PETROL TÜKETIMI GÜNDE 950.000 - 1.000 000 VARIL :)) BÜYÜK MÜJDELER VARDI GABAR IÇIN OZAMANLAR :))) 6 1 Yanıtla
    Beşir Beşir:
    gabar da bulunan petrolü sorgulayacağına Petrol ve doğal gaz zengini kerkük musul nasıl elinden gitmiş onu sorgula nenemin öksüzü 0 0
  • Ferhat Özkılıç Ferhat Özkılıç:
    Yine mi zam geliyor? Usandık dalga geçmelerinden 6 1 Yanıtla
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