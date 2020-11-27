Son dakika haberi: - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile görüştü - Son Dakika

Son dakika haberi: - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile görüştü
27.11.2020 19:09
Gelen son dakika haberine göre - Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile görüştü Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.
- Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar ile görüştü
NİAMEY - Nijer'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 47. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında bulunduğu Nijer'in başkenti Niamey'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
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