Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine ziyaret - Son Dakika

Bakan Gül'den, Duygu Delen'in ailesine ziyaret

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4. Katından düşerek ölen 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Memleketi Gaziantep'e bir ziyaret gerçekleştiren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 13 Ağustos 2020 günü saat 16.30 sıralarında Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki Mehmet Kaplan'ın oturduğu apartmanın 4. Katından şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden 17 yaşındaki lise öğrencisi Duygu Delen'in acılı ailesini ziyaret etti. Baba Bülent Delen'e taziyelerini ileten Bakan Gül, Delen için Fatiha okudu.