Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi

07.11.2020 10:58
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi, System.String[]

İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının başlama işaretini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Formula 1 yarışları hakkında, "Bundan sonra bu işin devamı olacak.

İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının başlama işaretini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Formula 1 yarışları hakkında, "Bundan sonra bu işin devamı olacak. 9 yıl ara vermek istemiyoruz. Onun verdiği sorumlulukla bu işin üzerinde çok titriyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Mikro Mobilite Yarışı İntercity İstanbul Park'ta yapıldı. Yarışın başlama işareti olan damalı bayrağı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu salladı. Bakan Karaismailoğlu yarış öncesinde pistte arabayla tur attı. Bakan Karaismailoğlu'na İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak eşlik etti. Video içerik üreticilerinin elektrikli scooterlarla yaptığı yarışın ardından dereceye girenlere ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.

"11 BİN 170 TON ASFALT KULLANILDI"Burada açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün itibariyle bu efsane pistte dünyada ilk kez yeni nesil ulaşım araçlarının yarışlarına ev sahipliği yaptık. Mikro-mobilite araçlarına çok önem veriyoruz ve onları destekliyoruz. Özellikle salgın sürecinde bireysel hareketlilik sağlayan araçların kullanımına teşvik ediyoruz, bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Mikro-mobilite araçları ile ilgili yönetmelik hazırlıklarımız bitmek üzere. Önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Mevcut Formula 1 pistinde 5 santimetre kalınlığında taş mastik asfalt kaplamasıyla 11 bin 170 ton asfalt kullanılmıştır. Çok özel teknik ve mühendislik gerektiren özel bir işi arkadaşlarımız başarıyla tamamladı. Formula 1 pilotları önümüzdeki hafta test edecekler." dedi.

"9 YIL ARA VERMEK İSTEMİYORUZ"Bakan Adil Karaismailoğlu, "Bütün dünya salgın sürecinde hastalıkla mücadele ederken adeta savaşırken biz bir taraftan temel atıyoruz. Bunlar ülkemiz için gurur verici olaylar. Hem bir taraftan tedbirlerimizi alıyor salgınla mücadele ediyoruz hem de bir taraftan önemli teknolojik işler yapıyoruz. Bir taraftan uzaydaki varlığımızı, gücümüzü arttırmak için uydularımızla çalışıyoruz. İnşallah bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Aralık ayı başında TURKSAT 5A uydusunu uzaya fırlatacağız. Yine önümüzdeki yıl haziran ayı itibarıyla 5B'yi uzaya fırlatacağız. Yine tamamıyla milli olan TURKSAT 6A uydumuzun çalışmaları devam ediyor. 2022 itibariyle tamamen yerli ve milli olan uydumuzu fırlatmak için sabırsızlıkla çalışıyoruz. Bu işi ekip olarak başarılı bir şekilde atlattıktan sonra önümüzdeki yıldaki yarışı hedefleyip bekleyeceğiz. Bundan sonra bu işin devamı olacak. 9 yıl ara vermek istemiyoruz. Onun verdiği sorumlulukla bu işin üzerinde çok titriyoruz." diye konuştu.

- İstanbul
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Park, İstanbul, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu İstanbul Park'ta düzenlenen elektronik scooter yarışının startını verdi - Son Dakika


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