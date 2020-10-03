Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ni ziyaret etti. İlçedeki temasları sırasında ulaşımını bisikletle sağlayan Bakan Kasapoğlu, daha sonra Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Beykoz Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'dan ilçe genelinde gerçekleşen ve gerçekleşmesi planlanan gençlik ve spor yatırımları hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Alibahadır Mesire Alanı'na geldi. Bakan Kasapoğlu, okçuluk başta olmak üzere çeşitli sporların yapıldığı mesire alanını gezdikten sonra, buradan Riva'ya beraberinde Murat Aydın ve bisiklet sporcularıyla birlikte pedal çevirerek ilçede bisiklet turu yaptı.

BAKAN KASAPOĞLU, POLONEZKÖY TABİAT PARKI'NDA YÜRÜYÜŞ YAPTI

Bakan Kasapoğlu daha sonra 3-4 Ekim 'Dünya Yürüyüş Günü' dolayısıyla İstanbul'daki Polonezköy Tabiat Parkı'nda yürüyüş yaptı. Parkurda yürürken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kasapoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek spor üzerine sohbet etti. Vatandaşlara kitap da hediye eden Bakan Kasapoğlu, sporun sağlık açısından çok önemli olduğunu ve tüm yaş grubundan herkesin bu bilinçle hareket etmesi gerektiğini söyledi.

"FARKINDALIK OLUŞTURABİLMEK İÇİN BU ANLAMLI GÜNDE YÜRÜYÜŞ YAPTIK"

Her yıl Ekim ayının ilk hafta sonunun Dünya Yürüyüş Günü olarak kutlandığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sağlıklı yaşam için sporun hayatımızdaki önemini belirtmek ve toplumumuzda farkındalık oluşturabilmek için bu anlamlı günde yürüyüş yaptık. Sağlığın ne derece önemli olduğunu anlayabildiğimiz Pandemi döneminde doğa ortamında vakit geçirdik. Uzmanlar salgın ile mücadelede vücut direncinin ve bu direnç için de sporun ne kadar önemli olduğunu her zaman belirtiyor. Sağlığımızı koruyup geliştirebilmek için düzenli olarak fiziksel aktiviteler yapmalı ve sporu yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz. Zihinsel olarak gelişmek ve günlük yaşam stresini bir an olsun azaltmak için de spor yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"HER YAŞTAN VATANDAŞLARIMIZI SPOR YAPMAYA TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ"

Sağlıklı yaşam İçin vatandaşları spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"7 den 77'ye tüm halkımızı spor yapmaya tesislerimize bekliyoruz. Haftanın her günü halkımıza hizmet veren tesislerimizde spor yapabilirler. 2002 yılından bu yana Cumhurbaşkanımızın önderliğinde spora çok ciddi yatırımlar gerçekleştirildi. Spora önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. Spor camiası adına kendilerine müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kadınıyla erkeği ile genciyle yaşlısıyla spor yapan bir toplum olmak zorundayız. Her branşta hem şampiyonlar yetiştireceğiz hem de spor yapan bir toplum olarak spor ülkesi olarak hep birlikte ileriye yürüyeceğiz. Halkımızın spora her zaman ulaşabilmesi adına tüm enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz."

(İHA)

Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı
Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı

Beykoz Belediyesi, İstanbul, Beykoz, Bakan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 17:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, Beykoz'da bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı - Son Dakika Spor

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