Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti
22.11.2020 23:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Teke Tek programına maskeyle çıkan ve mesafe kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Habertürk televizyonundaki canlı yayın sırasında konuklarıyla birlikte yayını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek tamamlayan Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."
İşte o paylaşım:
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