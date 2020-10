Bakan Kurum, Ümraniye'de zemin altı katlı otoparkın temel atma törenine katıldı - Son Dakika

Bakan Kurum, Ümraniye'de zemin altı katlı otoparkın temel atma törenine katıldı

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi tarafından park sıkıntısını rahatlatmak için yapılması planlanan üç katlı zemin altı otopark projesinin temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı bir törenle atıldı. Programda konuşan Bakan Murat Kurum, "81 ilimizde, ihtiyaç duyulan her yerde yeraltı otoparklarınu, bölge otoparklarını yapacağız" dedi.

Ümraniye'deki park sıkıntısını azaltmak için önemli bir çalışma baştan Ümraniye Belediyesi, bu aşamada hayata geçirmeyi planladığı üç katlı zemin altı katlı otoparkın yapılması için ilk adımı attı. Ümraniye Belediyesi'nin hemen yanındaki bahçede yapılması planlanan zemin altı katlı otoparkın temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı bir törenle açıldı. Temel atma nedeniyle düzenlenen törene Bakan Kurum'un yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Cengiz Ünsal da katıldı.

Törende bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ümraniye Belediyesi'nin başarılı çalışmalarından söz ederek yeni yapılan zemin altı katlı otoparkın Ümraniyelilere hayırlı olmasını diledi.

Bakan Kurum, "Her yeni proje, her yeni temel atma töreni, her yeni açılış bize ayrı bir mutluluk veriyor. Bu sabah Oruç Reis İlkokulu öğrencilerimizle Sıfır Atık Projemiz münasebetiyle bir araya geldik. Onların coşkuları, neşeleri bize hakikaten büyük motivasyon oldu. Ardından, Esenler'de başlattığımız, İstanbul'un her yerinde devam eden 60 bin konutluk dev kentsel dönüşüm projesinin yeni bir etabının daha temellerini attık.

İnşallah yarın da yine Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşüm konutlarımızın, ardından 81 ilimizde 81 milyon metrekare yeşil alan hedefiyle yaptığımız Çatalca millet bahçemizin temellerini atacağız.

İstanbul; Türkiye'nin marka şehri, dünyaya açılan penceresi. Bugün, kentsel dönüşümden millet bahçelerine, sosyal konutlardan sıfır atık yatırımlarına, gürültü bariyerlerine kadar tüm altyapı ve üstyapı projelerimizi bu bilinç ve amaçla hazırlıyor, hayata geçiriyoruz.

Vatandaşlarımıza daha yaşanılabilir bir şehir sunmak adına, İstanbul trafiğini rahatlatmamız, bizim en büyük projelerimizden gayelerimizden biri.

Türkiye'de bugün takriben 24 milyon araç var. Bunun yaklaşık 5 milyonu İstanbul'da. Yani ülkemizdeki 21 ilin toplam nüfusu, İstanbul'daki araç sayısına denk durumda.

Acilen yeniden yapacağımız daha büyük projelerle özellikle donatı alanı ihtiyacını giderecek çalışmaları da belediyelerimizle yapıyoruz. Bazı yerlerde katlı otopark yapacağız, bazı yerlerde ise tamamen yerin altında, yeşil alan ihtiyacını giderecek Ümraniye'ye yeni bir meydan kazandıracak projeyi gerçekleştirmiş olacağız. 81 ilimizde, ihtiyaç duyulan her yerde yeraltı otoparklarınu, bölge otoparklarını yapacağız.

10 bin metre kare inşaat alanına sahip ve depreme dayanıklı teknolojilerle inşa ettiğimiz otoparkımız 350 araç ile hem bölgeye hem de misafirlerine hizmet edecek. Zemin altında 3 kat olarak otoparkımızı yapıyor olacağız. Hem Netaş'ın bulunduğu arazide yaklaşık 100 dönümlük millet bahçesini Ümraniye'ye kazandırıyoruz. Bununla ilgili önemli adım attık. Ümraniye'nin dönüşümünü sağlayacak adımları İnşallah atmış olacağız diye sözlerimizi verdik. En az verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle çalışmalarımızı belediyemizle uyum içerisinde yarını düşünmeden, vatandaşımızın mutluluğu adına yapılacak her türlü adımı atmak ve kararlılığı göstermek suretiyle yürütüyoruz" dedi.

"LPG'li araçlarımız artık kapalı otoparklara giriş yapabilecekler"

Bakan Kurum konuşmasının devamında, "Otopark sorununa köklü bir çözüm bulmak suretiyle mevzuatlarımızda değişikliğe gidiyoruz. Yeni yönetmeliğimiz 2021 yılı sonu itibariyle yürürlüğe girecek. İnşallah Türkiye'mizin elektrikli araçları 2022'de yollara çıkacak. Bu kapsamda yeni yönetmeliğimizde otopark alanlarındaki elektrikli araç park yerlerinin sayısını artırıyoruz. Şarj istasyonu kurulma mecburiyeti getiriyoruz. Yapacağımız başka bir düzenleme de LPG'li araçlarımız artık kapalı otoparklara giriş yapabilecekler. Çalışmada artık son aşamaya geldik. Nihai şeklini verip LPG'li araç sahibi vatandaşlarımızın merakla beklediği yönetmeliği önümüzdeki hafta yayınlayacağız" dedi.

Ayrıca Bakan Kurum, tüm Türkiye'de 5609 bin metrekare gürültü bariyeri yapma hedeflerinin olduğunu belirtti.

Törende konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Bizler AK Partili belediyeler olarak illerimize, ilçelerimize değer katacak modern şehirleşmenin önünü açacak ve yaşamı kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu ilçenin Belediye Başkanı olarak göreve geldiğimiz günden beri yaşanabilir bir Ümraniye için ekibimizle birlikte çalışmalarımızı geceli gündüzlü sürdürüyoruz. Eğitimden kültüre, sanattan sportif faaliyetlere kadar her alanda yaptığımız hizmetlerle başta gençlerimiz olmak üzere insanımıza dokunan projeler üretiyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla, tecrübemizle, bilgi ve birikimimizle bunları ilçemize yansıtmaya çalışıyoruz. Çok şükür Ümraniye'mize yakışır projeler yapıyor ve bunları bir bir hizmete açıyoruz. Bugün burada temelini atacağımız zemin altı katlı otoparkımız da bunun güzel bir örneği" dedi.

Temeli atılan zemin altı otoparkla ilgili bilgiler veren Başkan Yıldırım, "Bu otoparkımız 10 bin 60 metrekare alanda zemin altında 3 katlı olarak inşa edilecek. Tamamlandığında ise 350 araç burada park edebilecek. Akıllı sistemle donatacağımız bu otoparkımızı inşallah yıl sonunda hizmete açmayı hedefliyoruz. Otopark tamamlandığında bu bölgedeki cadde ve sokaklara İnşallah araç parklanması büyük ölçüde azalacak. Ayrıca otoparkın üzerinde eskisinden çok daha güzel bir yeşil alan ve oyun parkları yer alacak. Şunu da belirtmek isterim ki yapımına başlamadan önce bu alanın çevresindeki bitkileri ve ağaçları özel bir makine ile özenle alarak ilçedeki başka parklara taşıdık" şeklinde konuştu.

Otoparkın yan tarafına Ümraniye'ye yakışır modern bir millet kıraathanesinin de inşaatına yakın zamanda başlayacaklarını belirten Başkan Yıldırım, "Kıraathanemiz de tamamlandığında ise burada muazzam bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Güzel bir bahçe güzel bir kıraathane Ümraniye'mize de bu yakışır" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediyesi'nin kendi imkanları ile yapacağı zemin altı katlı otopark, yerin altında üç kattan oluşurken, 350 araç kapasiteli olacak. Ümraniye Belediyesi'nin hemen ön bahçesinde bulunan alanda otopark yapımına başlamadan önce peyzaj düzenlemesine yönelik bir çalışma gerçekleştirildi. Daha önce yarısı İSPARK tarafından açık otopark olarak kullanılan alanın çevresindeki bitkiler ve ağaçlar, özel bir makine ile özenle sökülerek ilçedeki başka parklara taşındı. Otopark tamamlandıktan sonra parkın üst kısmında peyzaj düzenlenmesi yapılarak tekrar yeşil alan oluşturulacak. Otoparkın hemen yan tarafında millet kıraathanesinin de yapılması ile birlikte burayı kullanan vatandaşlar, yeşilin keyfini çıkaracak.