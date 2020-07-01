Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (4) - Son Dakika

DOLU VE FIRTINA ÇALIŞMALARI DURDURDU

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına nedeniyle durdu. Fırtına nedeniyle gölde çalışma yapan tekneler Çarpanak Adası yakınındaki iskeleye dönmek zorunda kaldı. Çalışmalara hava durumuna göre yeniden başlanacağı belirtildi. Gülay KUYUCU/VAN-DHA