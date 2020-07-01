Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (4) - Son Dakika

Bakan Soylu: Batan teknede 55- 60 göçmenin bulunduğu değerlendirmesine ulaştık (4)
DOLU VE FIRTINA ÇALIŞMALARI DURDURDUSabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına nedeniyle durdu.
DOLU VE FIRTINA ÇALIŞMALARI DURDURDU
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da takip ettiği arama kurtarma çalışmaları, öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı ve fırtına nedeniyle durdu. Fırtına nedeniyle gölde çalışma yapan tekneler Çarpanak Adası yakınındaki iskeleye dönmek zorunda kaldı. Çalışmalara hava durumuna göre yeniden başlanacağı belirtildi. Gülay KUYUCU/VAN-DHA
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:07 Kaynak: DHA
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