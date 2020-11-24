Bakan Soylu kadına şiddete karşı savaş açtı: Gecikmeyin bile demiyorum, acele edin - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün yaptığı açıklamada, "Erkekler ne yapıyorsunuz siz ya?" diyerek kadına şiddet konusundaki tepkisini dile getirmişti. Bugün Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Seminerinde konuşan Soylu, kolluk birimlerine ve mülki idare amirlerine net bir şekilde mesaj verdi.

"GECİKMEYİN DEMEK BİLE BELKİ DOĞRU DEĞİL, ACELE EDİN"

Soylu yaptığı açıklamada, "Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında eyvah yetmez. Hatta bu kararları verirken gecikmeyin demek bile belki doğru değil, acele edin!" ifadelerini kullandı.

"GİTTİM AMA BİR ŞEY YAPMADILAR DEMESİN"

Soylu, "Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin" dedi.

"HANGİ DUYGUNU YÜCELTİYORSUN? AYIPTIR!"

Aile içi ve kadına şiddetin dinen de yasaklandığını, kötü ve günah olduğunu söyleyen Soylu, "Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin, fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz, böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyi sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır!" demişti.