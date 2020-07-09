Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret - Son Dakika

Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na seçilen Bekir Şahin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 08:57 Kaynak: İHA
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