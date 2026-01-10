Bakan Tunç'tan Darbe Açıklamaları - Son Dakika

Bakan Tunç'tan Darbe Açıklamaları

10.01.2026 13:25
Bakan Tunç, milletin darbe tarihini unutmaması gerektiğini vurguladı ve yargı süreçlerine eleştiride bulundu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 27 Mayıs darbesini Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlatan zihniyeti de unutmadı, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını Milli Birlik ve Dayanışma Günü olarak kutlatmakta olan zihniyeti de hiçbir zaman unutmaz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kızılcahamam'da "4688 Sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu Yargı Kararları ve Hukuki Tartışmalar" sempozyumuna katıldı. Sempozyumun açılışında konuşan Tunç, şunları söyledi:

"2002 yılından itibaren yaptığımız değişikliklerle sendikal hakları dar bir çerçeveden tanımlayan anlayışı terk ederek kanunu değişen ihtiyaçlara ve demokratik standartlara uyum sağlayacak şekilde sürekli geliştirdik. Yaptığımız düzenlemelerle sendikal hakların kullanım alanını geliştirdik, toplu sözleşme mekanizmasını güçlendirdik. Yıllar içerisinde yaptığımız bu değişiklikler devletin kamu görevlisini edilgen bir idari unsur olarak değil yönetime katılımın asli paydaşı olarak görmeye başladığının göstergesidir. Bu çerçevede 4688 sayılı kanun kamu görevlilerinin sendikal haklarını idarenin lütfu olarak değil insan onuruna dayalı vazgeçilmez ve devredilmez temel haklar olarak kabul etmektedir. Hukuk, kanun koyucunun iradesini esas alan yargının yorumu ve vicdanı ile tamamlanan bütüncül bir yapıdır. Bu noktada yargı kararları 4688 sayılı kanunun uygulanmasında yol gösterici bir pusula işlevi görmektedir.

Adalet mülkün temeli olduğu kadar emeğin de yegane güvencesidir. Biz paylaşımda adalet, hak ve hakkaniyet ilkesini savunuyoruz. İşçi ve işveren arasındaki memur ve amir arasındaki ilişkiyi hukukun, emeğin korunması ve üretimin devamı bakımından terazinin iki kefesi gibi görüyoruz. Terazinin her zaman adalet üzere dengede olması gerektiğini hep savunuyoruz. Bu bilinçle hareket ederek kamuda görevli memurlarımızın kanundan kaynaklı sorunlarına palyatif çözümlerle değil kalıcı çözümler üretmek ve beklentilere en güçlü şekilde cevap vermek istiyoruz. Bugüne kadar AK Parti hükümeti ve Cumhur İttifakı olarak işçi, mumur, emeklilerimizin beklentilerini hak ettikleri şekilde karşılamak ve şartlarını iyileştirmek için büyük bir gayret gösterdik.

"Ülkemiz daha fazlasına layık"

Ülkemiz daha fazlasına layık. Hem sendikal ilerlemede hem de temel hak ve özgürlüklerin daha da tahkim edilmesi anlamında çok daha fazlasına layık. Milletimiz için ne yapsak azdır. Bu hedefler bizim için son değil, Türkiye Yüzyılı'nı biz demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesi hüviyetinde olan yeni anayasa ile inşa etmek istiyoruz. Bu başarılırsa milletimize olan bir borcu da yerine getirmiş olacağız. Ülkemizdeki tartışma ortamını hep beraber takip ediyoruz. Bizler hertürlü eleştiriye açığız ancak bu eleştiriler sadece engelleme, karşı çıkma, karalama siyaseti anlamında olursa ülkemize bir faydası olmaz.

"Cumhurbaşkanımız meşruiyetini milletten alır"

Özellikle Cumhurbaşkanımıza yönelik meşruiyet tartışmalarının hiçbir geçerliliği söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız meşruiyetini milletten alır. Bu yüzden de çeyrek asırdır millet vazgeçmemiştir bundan sonra da vazgeçmeyecektir. Biz meşruiyeti dışarıda ülkemizi şikayet ederek aramayız. Maalesef ülkemiz muhalefetinin de böyle bir şanssızlığı var. Keşke daha yapıcı, daha düzeyli ve sürekli proje üreten, ön açan bir muhalefet anlayışı olsa.

Bugün Türkiye'de devam etmekte olan yargı süreçlerini özellikle eleştirirken, yargı mensuplarımıza yönelik karalayıcı, tehdit edici, onlara hakaret edici cümleleri maalesef görüyoruz. Özellikle devam eden, yolsuzluktan hesap soran yargı soruşturmalarını bir darbe gibi nitelendirenler var. Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu millet 27 Mayıs darbesini Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlatan zihniyeti de unutmadı, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını Milli Birlik ve Dayanışma Günü olarak kutlatmakta olan zihniyeti de hiçbir zaman unutmaz."

Kaynak: ANKA

