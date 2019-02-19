Bakan Varank Adana'da
2 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
'ı makamında ziyaret etti.
Gün boyu bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Adana'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.
Vali Mahmut Demirtaş ve kent protokolü tarafından valilik bahçesinde karşılanan Bakan Varank, daha sonra şeref defterini imzaladı. Varank, ardından Vali Demirtaş ile bir süre görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:20 Kaynak: İHA
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