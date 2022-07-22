Bakan Varank, Erzurum'da termal kaynakla domates üretilen seranın açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Erzurum'un Aziziye ilçesinde termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla üretim yapılan domates serasında bir sezonda 330 ton domates yetiştirileceğini belirtti.

Bakan Varank, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Aziziye Belediyesi tarafından "Biyokütle Enerji Destekli Jeotermal Domates Seracılığı Projesi" kapsamında ilçede 10 dönümlük arazide kurulan, termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla domates yetiştirilen serayı ziyaret etti.

Atlı cirit ekibi tarafından karşılanan Varank, burada yaptığı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bölgesel kalkınma projelerinden sorumlu olduğunu söyledi.

Kentteki seranın öneminden bahseden Varank, şunları kaydetti:

"Buradaki yeraltı sıcak su kaynağını kullanarak ısıtılan domates seramızda, bir sezonda 330 ton domates yetiştirmek mümkün. Buradaki termal su 'boşuna akıp gitmesin' diye işte buraya bir sera inşa ettik. Burada üretilen ürünler, Erzurum'un ekonomisine katkı sağlayacak. Burada lapa lapa kar yağarken içeride domatesler yetişecek. İşte böylesine güzel bir seranın şehrimize kazandırılmış olması, ilçe belediyemizle birlikte bunun başarılmış olması bizim açımızdan çok değerli. Büyükşehir Belediyemizle de devamını getirmek istiyoruz. İnşallah bu projeler şehrimize çok ciddi katkılar sağlayacak. 10 milyon liralık bir proje. 6 milyon lirasını Bakanlığımız tahsis etti. Hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan serada, Bakan Varank ve beraberdekiler inceleme yaptı.

Bakan Varank daha sonra Aziziye ilçesinde katıldığı bir mobilya firmasının açılışında, "İnşallah Erzurumlu kardeşlerimiz buralarda çalışacaklar, evlerine ekmek götürecekler. Ticaret geliştikçe buranın ekonomisi de gelişecek." ifadesini kullandı.

Açılışlara, Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok ve Zehra Taşkesenlioğlu Ban, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.