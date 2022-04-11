Bakan Yardımcısı Birkan: 2013'ten bu yana 2 milyon uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı - Son Dakika

ADALET Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Ülkemizde 2013'ten bu yana 2 milyona yakın uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı. Bunlar umut verici veriler, toplum alıştıkça daha da yukarıya taşıyacağız" dedi.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda, 'Türkiye'nin Singapur Konvansiyonuna Taraf Olmasının İş Dünyasına Etkileri' sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz ve TOBB Uyum Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Başkanı Cemil Çiçek katıldı. Sempozyumların açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Birkan, "Ben baro başkanıyken 'bu ara buluculuk olmasın' diye toplanıp yürüyüş yapmıştık. Hem milletvekili hem de bakan yardımcısı olunca bu arabuluculuğun imzasını atmak da bize nasip oldu. Zaman bizi haksız çıkardı. Ara buluculuk inanılmaz büyüdü. Yeni adliyeler yaparak buna yetişmemiz mümkün değil. Ara buluculuk ile her iki tarafın da kazandığı bir çözüm metoduna ulaşmamız lazım. Özellikle ara buluculuğun hem ülkemizde geldiği seviye hem de önümüzdeki süreçte ara buluculuğun ülkemizde kazandığı başarıya oranla uluslararası arenada da aynı hızda olacağına inanıyorum" dedi.

'2 MİLYONA YAKIN UYUŞMAZLIK ARA BULUCULUK İLE SONUÇLANDI'

Bakan Yardımcısı Birkan, ara buluculuk verilerine ilişkin, "Türkiye'de ara buluculuğa geçildikten sonra 2013 Kasım ayından bu yana, ihtiyari ara buluculukta 821 bin 651 başvurunun 810 bin 417'si anlaşma ile sonuçlandı. Yani ihtiyari olanlarda büyük bir başarı var. İş uyuşmazlıklarında 1 milyon 370 bin 300 başvurunun 800 bin 3'ü yani yüzde 58'i, ticari uyuşmazlıklarda 414 bin 317 başvurunun 217 bin 906'sı yani yüzde 53'ü, tüketicilerde 117 bin 727 başvurunun 62 bin 53'ü anlaşma ile sonuçlandı. Ülkemizde 2013'ten bu yana 2 milyona yakın uyuşmazlık ara buluculuk ile sonuçlandı. Bunlar umut verici veriler. Toplum alıştıkça daha da yukarıya taşıyacağız. Bizi, hükumeti asıl ilgilendiren şey toplumda sosyal barışın olması" diye konuştu.

'DERDİĞİMİZ EMEKLERİN SOMUT SINUCUNU ALDIK'

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, "Ara buluculuk konusunda araştırmalardan, politika geliştirme faaliyetlerine, kanunun hazırlanmasında, idari uygulamalara kadar birçok alanda görev aldık. Şimdi de ara buluculuğun yaygınlaşması için çalışıyor ve bu kurumun gelişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu noktada bu kurumun gelişmesi ve kurumsallaşması için ara buluculuk kanununun yenilenmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etmek isteriz. Böylece ara buluculuk merkezlerinin kanun yardımıyla kurumsallaşması da sağlanacaktır. Bunun sonucunda ülkemiz, yabancı yatırımcılar açısından daha da cazip hale gelecektir. Ara buluculuğun gelişmesi için Singapur Konvansiyonu çok önemli anlaşma olarak yer alıyor. Singapur Konvansiyonunun en önemli özelliği, ticari uyuşmazlıklar kapsamında ara buluculuk sonucunda imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde ilave bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrasını mümkün hale getirmesidir" dedi.

SİNGAPUR KONVANSİYONU

7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur'da Türkiye'nin de dahil olduğu 46 ülke tarafından imzalanan Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu (Singapur Konvansiyonu); Singapur, Fiji ve Katar'ın iç hukuk onay sürecini tamamlamasıyla birlikte 12 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe girdi. 11 Nisan 2022 tarihinden itibaren Konvansiyona taraf ülke haline gelecek olan Türkiye'de yatırımcılar Singapur Konvansiyonu güvencesiyle yatırım yapma imkanına kavuşacak. Türkiye'de yabancı yatırımcıların ve iş insanlarının hukuken kendilerini daha fazla güvende hissetmelerine ve yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanacak.