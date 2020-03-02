Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik'te
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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bilecik'in Osmaneli ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:42 Kaynak: İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bilecik'in Osmaneli ilçesine geldi.
Bakan Yardımcısı Büyükdede, Kaymakamlık önünde Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakam Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilgililer tarafından karşılandı. Osmaneli'ne bakanlık tarafından yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Büyükdede, daha sonra kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya katıldı. Yapılan istişareler ardından Bakan Yardımcısı Büyükdede, ilçeden ayrıldı. - BİLECİK
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