Son Dakika Haberleri: Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu
Son Dakika Güncel Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu - Son Dakika

Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu

7 saat önce

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak'ın futbol eğitimi hayalini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçeğe dönüştürdü.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan ortaokul öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak'ın futbol eğitimi hayalini, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçeğe dönüştürdü.

Boş zamanlarını okul bahçeleri ve sokak aralarında futbol oynayarak geçiren 11 yaşındaki Tamtabak, hem futbol eğitimi almak hem de sağlıklı alanlarda oynayabilmek için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na mektup yazdı.

Tamtabak, mektubunda, ilçede futbol oynayabileceği herhangi bir kulüp altyapısı olmadığını belirterek, Bakan Kasapoğlu'nun yardım talep etti.

Mektup üzerine Bakan Kasapoğlu'nun talimatlarıyla Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde futbol branşı açılarak 34 öğrenciye eğitim verilmeye başlandı.

Arhavi Atatürk Ortaokulu birinci sınıf öğrencisi Mehmet Taha Tamtabak, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda her vatandaşın dilekçe yazma hakkı olduğunu öğrenince Bakan Kasapoğlu'na mektup yazdığını belirterek, annesine okutup onay aldıktan sonra mektubu gönderdiğini söyledi.

Mektubunda kendisini tanıtarak ilçede futbol oynayabileceği ekipman ve kulüp olmadığını anlattığını, bu nedenle futbol eğitimi alıp oynayabilecekleri bir ortam yapılmasını istediğini belirten Tamtabak, "Beni dikkate aldığı için Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. İlgilerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Bahattin Yetim'e de teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Mehmet Taha'nın annesi Nezahat Tamtabak da okulda işledikleri bir ders sonrası oğlunun içinde ukde olan bir sorunu Bakan Kasapoğlu'na mektupla yazdığını ifade etti.

Oğlunun yazdığı mektubun ilgisini çektiğini kaydeden Tamtabak, "Mektubu okuyunca çok hoş olduğunu düşündüm, 'Gönderebilirsin' dedim. Bakanımızın eline geçmese de okunacağını düşündüm. Gönderdikten sonra Sayın Bakanımız konuyu ciddiye almış, okumuş ve ilgilenilmesini söylemiş. Oğlumu dikkate aldığı için çok mutlu olduk. Oğlumun bu yazısının dikkate alınması çok hoş bir durum." diye konuştu.

Arhavi Gençlik ve Spor Müdürü Erol Tosun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü olarak birçok branşta eğitim verdiklerini belirterek, "Futbol branşı olmadığı için Mehmet Taha bu noksanlığı gidermek için istekte bulunmuş. İl müdürümüz de Hopa Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzde görevli futbol antrenörü arkadaşımızı buraya görevlendirdi. Bunun neticesinde öğrencileri antrenmanlara aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu

Mehmet Kasapoğlu, Artvin, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'da ikinci Luis Enrique dönemi
Son dakika: Rusya'dan Çavuşoğlu'nun "Mutabakata uymadılar" tepkisine yanıt: Şaşkınlıkla karşıladık İrak İçişleri Bakanlığı, yüksek teyakkuz durumuna son verildiğini duyurdu 19 Yaş Altı Milli Takımımız, Elit Tur'a yükseldi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 22:50:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakana yazdığı mektupla futbol oynama hayaline kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]