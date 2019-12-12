Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü - Son Dakika

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü

15 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Bakımevinde kafasında kurtçuk oluşan adamın görüntüleri tepki gördü, System.String[]

KAHRAMANMARAŞ'ta özel bir bakımevinde çekildiği iddia edilen ve yaşlı bir adamın kafasında kurtçukların türediğini gösteren görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesinde 2 yıl önce açılan özel yaşlı bakım merkezinde geçen yıl çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerde bakım evinde kalan Mehmet M.'nin (92) kafasında açık olan yarada kurtlar oluştuğu görülüyor. Mehmet M.'nin çekilen görüntülerden bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:14 Kaynak: DHA
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