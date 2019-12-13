Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı - Son Dakika

Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, başarılı çalışmaları ile köyünü cazibe merkezi haline getirdi 30 yıldır bakkallık yapan 55 yaşındaki Dayı, köyde birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu söyledi.

Bakkal Muhtar köyünü cazibe merkezi yaptı, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kırsal Ağacık Mahalle Muhtarı Hasan Dayı, başarılı çalışmaları ile köyünü cazibe merkezi haline getirdi 30 yıldır bakkallık yapan 55 yaşındaki Dayı, köyde birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu söyledi.


İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki 210 nüfuslu Ağacık Mahallesinde iki dönemden bu yana muhtarlık Hasan Dayı, mahallenin sorunlarını çözerken cazibe merkezi haline getirdi. Mahalleye 5 adet mobese kamerası taktıran Dayı, çok sayıda vatandaşın mahalleye yerleşmesine neden oldu. Mahalledeki boş taş evler alıcı bulurken, mahalledeki kasaplar nedeniyle çok sayıda ziyaretçi gelmeye başladı. Köyde birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan Hasan Dayı, "Köyümüzün esas geçimi zeytindir. Köydeki iki kasap ucuz et sattıkları için et almak için gelen de çok oluyor. Köydeki boş olan taş evleri satın alan vatandaşlar mahallede oturmaya başladı. Sokaklarımız parke taş döşendi. Suyumuz ve yolumuz da iyi. Köyümüz cazibe merkezi haline geldi" dedi. - BALIKESİR

Hasan Dayı, Burhaniye, Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:51 Kaynak: İHA
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