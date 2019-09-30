Son Dakika Haberleri: Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı (2)
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Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı (2)

1 saat önce

TUTUKLANDIAntalya'da, balkonundan girdiği evde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı sokakta bir süre kovaladıktan sonra boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak, öldüren Ercan Karakaş, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Antalya'da, balkonundan girdiği evde tartıştığı baldızı Rajae Ait Lhaj'ı sokakta bir süre kovaladıktan sonra boğazını kesip, 12 yerinden bıçaklayarak, öldüren Ercan Karakaş, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından, mahkemeye çıkarılan Karakaş, tutuklandı.


Ercan Karakaş, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:32 Kaynak: DHA
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Baldızının boğazını kesen cani güneşlenirken yakalandı
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