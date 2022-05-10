Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika
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Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

10.05.2022 17:38

Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu Çorum'da balık tutmak için gittikleri baraja gölüne düşen 2 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetti.

Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

ÇORUM - Çorum'da balık tutmak için gittikleri baraja gölüne düşen 2 kişiden 1'i boğularak hayatını kaybetti.

Olay, İskilip ilçesine bağlı Salur Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden balık tutmak için Çorum'a gelen Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Abdullah Karadağ ve Mustafa Çakır'ın bindikleri bot Obruk Baraj gölünde devrildi. Mustafa Çakır, kendi çabasıyla barajdan çıkarken Abdulah Karadağ ise baraj gölünde kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu talihsiz sağlıkçının cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkartılan Karadağ'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu
Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu
Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu
Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu
Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık tutmak için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika


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