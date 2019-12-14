Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti - Son Dakika

Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti

7 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasını sağladı.

Balıkçılar yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasına yardım etti, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılar, denizde yüzen yaban domuzunun karaya çıkmasını sağladı.

Alınan bilgiye göre, ilçede balıkçılık yapan Yusuf Özen, arkadaşları ile denize açıldı.

Börü isimli teknesi ile Lapseki yönüne geçen Özen, Şevketiye önlerinde denizde yüzen bir yaban domuzu olduğunu fark etti.

Yusuf Özen ve arkadaşları boğazı geçmeye çalışan ve yaklaşık 16 mil boyunca yüzen domuza karaya çıkması için tekneyle yanına kadar yanaşıp yönlendirdi.

Balıkçılar, 1 saat süren çabalar sonucunda denizde yüzen yaban domuzunu Alpat altı mevkisinde karaya çıkmasını sağladı.

Karaya çıkan yaban domuzu daha sonra gözden kayboldu.

Yusuf Özen ilk kez böyle bir şeyle karşılaştığını belirterek, "Domuz ile boğazın ortasında karşılaştık, karşı taraftan geliyordu. Yaklaşık 16 mil falan yüzmüş. Tekneye almak istedik ama çok büyüktü. Tahminim, 300 kilo civarlarında olabilir. Sadece dinlenmesine ve yönünü kısa yerden bulmasına yardımcı olarak karaya çıkmasını sağladık." dedi.

Çanakkale, Gelibolu, Lapseki, Börü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 03:30 Kaynak: AA
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