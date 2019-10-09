Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir'de 28 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı ekipler, sabah saatlerinde Altınova sahili açıklarında şişme botun içerisinde bir grup düzensiz göçmenin Midilli Adası'na doğru gittiğini fark etti. Sahil Güvenlik ekipleri, harekete geçerek botu durdurdu.

Ekipler, aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na getirilen düzensiz göçmenlere burada giysi, yiyecek, tıbbi malzeme yardımı yapıldı.

Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere Ayvalık Belediyesine ait otobüsle emniyete götürüldü.

Midilli Adası, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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