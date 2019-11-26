Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı
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Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.

Balıkesir'de aranan 13 şüpheli yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şüphelilere yönelik yaptığı çalışmalarda 13 kişi yakalandı.

İl genelinde ekiplerin yaptıkları uygulamalarda, çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama kararı ve hapis cezası bulunan Edremit'te 3, Ayvalık'ta 1, Manyas'ta 1, Burhaniye'de 1, Sındırgı'da 1, Balıkesir merkezde 6 olmak üzere 13 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Burhaniye, Sındırgı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 09:52 Kaynak: AA
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