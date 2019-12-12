Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama - Son Dakika

Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ/PDY üyesi karı koca yakalandı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde FETÖ/PDY üyesi karı koca yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartı ile serbest kalırken, diğeri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir şirketin muhasebe işlerini yapan, örgüt ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan ve Bank Asya'da hesabı olan D.K. ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğuna dair beyanlar bulunan Bigadiç ilçesi kadın mütevellisi olan eşi Z.K., Bigadiç ilçesinde yakalandı. İşlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Z.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, D.K. ise tutuklandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de FETÖ'den 1 tutuklama

Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:04 Kaynak: İHA
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