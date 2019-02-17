Balıkesir'de Husumet Kavgası: 1 Ölü
39 dakika önce
Balıkesir'in Gönen ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Balıkesir
'in Gönen
ilçesinde aralarında daha önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti.
Gönen Şehit Fehmi Ercan Meydanındaki bir işyerinde meydana gelen olayda daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen C.F. (40) 17 LJ 630 plakalı araçla T.N.'nin (59) bulunduğu işyerine geldi. Bir müddet kavga eden şahıslardan C.F. silahla T.N.'yi ağır yaraladı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi
'nde ilk müdahalesi yapılan T.N., kaldırıldığı Bandırma
Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın faili olduğu iddia edilen C.F. ise silahıyla birlikte Gönen Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:14 Kaynak: İHA
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