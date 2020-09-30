Balıkesir Valisi Hasan Şıldak Bigadiç'i ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ı ziyaret ederek kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Şıldak, ilk olarak Kaymakamlık, Emniyet ve Jandarma birimlerini ziyaret ederek kurum yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğluyla beraber İlçe Kaymakamı Mehmet Halis Aydın'ın makamına gelen Şıldak, daha sonra Kovid-19 tedbirleriyle ilgili denetim çalışmalarına katıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'yu da ziyaret eden Vali Şıldak, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret edip yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı ve personele başarılar diledi.