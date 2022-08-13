Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek - Son Dakika
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Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

13.08.2022 11:08
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yangında hasar gören hastane binasındaki temizlik çalışmasının sona erdiğini, yapılacak tadilatın da yılbaşına kadar biteceğini söyledi.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis, yangında hasar gören hastane binasındaki temizlik çalışmasının sona erdiğini, yapılacak tadilatın da yılbaşına kadar biteceğini söyledi.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi'ndeki Balıklı Rum Hastanesinin İhtiyarhane binası, 4 Ağustos'ta henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Konstantin Yuvanidis, hastanede, hasar gören binanın durumuna ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Balıklı Rum Hastanesinin 1454'te Fatih Sultan Mehmet'in fermanıyla kurulduğunu belirten Yuvanidis, hastanenin 1753'ten beri Zeytinburnu'nda hizmet verdiğini, yanan binanın ise 1894'te yapıldığını anlattı.

Hastanenin muhtelif kısımlardan oluştuğunu, şehir içerisinde bir köy görünümünde olduğunu dile getiren Yuvanidis, 8 binası bulunan hastanedeki yangının yaşlılar ve kronik hastaların tedavi gördüğü İhtiyarhane binasında çıktığını söyledi.

Yuvanidis, üç katlı İhtiyarhane binasının tamamında yangından dolayı hasar oluştuğunu kaydetti. Yangın nedeniyle ilk aşamada 135 hastadan 104'ünün çevredeki hastanelere nakledildiğini anlatan Yuvanidis, daha sonra bu hastaların hastaneye geri getirildiğini ve diğer servislerde tedavilerine devam edildiğini bildirdi.

"Tadilat yakın zamanda başlayacak"

Hastanenin diğer binalarındaki servisler ve polikliniklerde hasta kabulü yapıldığını dile getiren Yuvanidis, yangın nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin bir haftadır yaptığı temizlik çalışmasında yaklaşık 300 ton moloz çıkarıldığını ifade etti.

Binanın tadilatının yakın zamanda başlayacağını belirten Yuvanidis, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile görüştüklerini ve gereken izinlerin çok kısa sürede alındığını söyledi.

Konstantin Yuvanidis, pazartesi, salı gününden itibaren binanın tekrar eski haline getirilmesi için faaliyete başlayacaklarını vurgulayarak, "Tadilat kapsamında önce çatı yapılacak, daha sonra ince işlere geçilecek. Tadilat, yılbaşına kadar bitmiş olur, belki de daha yakın tarihte bitebilir. Tadilat biter bitmez başka yerlerde emanet olan hastaları kendi yerlerine geçireceğiz." diye konuştu.

Tadilat masraflarının çoğunun devlet tarafından karşılanacağını dile getiren Yuvanidis, "Cumhurbaşkanı bizim her şeyimiz. Onun emriyle herkes ilgileniyor, herkes koşuşturuyor. Valimizden çok memnunuz. Zeytinburnu Emniyet Müdürü, Kaymakamı, Belediye Başkanı'ndan çok çok memnunuz. Herkes bizden fazla ilgilendi." dedi.

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Kaynak: AA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

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