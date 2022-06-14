Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı dizide, ailelerinin baskısı nedeniyle aşkını yaşayamayan Ertan ve Jovanka'nın birbirlerine kavuşmak için verdiği mücadele ve farklı milletlerden iki ailenin aynı konakta yaşadıkları komik hikayeler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor? Hangi ülke, il ve ilçede çekiliyor? Balkan Ninnisi dizi çekimleri nerede yapıldı? Dizi Makedonya Üsküp'te mi çekildi?

Kaynak: AA

Balkan Ninnisi, 21 Haziran, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Balkan Ninnisi', 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika

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