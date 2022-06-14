"Balkan Ninnisi", 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika
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"Balkan Ninnisi", 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak

14.06.2022 11:29
"Balkan Ninnisi", 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da ekrana gelecek.

TRT 1'in yeni dizisi "Balkan Ninnisi"nin ilk bölümü 21 Haziran'da ekrana gelecek.

Çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te mayıs ayında başlayan yapımda, ana karakterlerden "Ertan"ı genç oyuncu Emre Bey, "Jovanka" rolünü ise Merih Öztürk canlandıracak.

Dizide, usta oyuncular Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad'ın yanı sıra Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

Üsküp'te geçen imkansız bir aşk hikayesini işleyen dizinin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ile Volkan Kapkın üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç'un kaleme aldığı dizide, ailelerinin baskısı nedeniyle aşkını yaşayamayan Ertan ve Jovanka'nın birbirlerine kavuşmak için verdiği mücadele ve farklı milletlerden iki ailenin aynı konakta yaşadıkları komik hikayeler izleyicinin beğenisine sunulacak.

Balkan Ninnisi , 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak
Balkan Ninnisi , 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak
Balkan Ninnisi , 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak
Balkan Ninnisi , 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Balkan Ninnisi, 21 Haziran, Üsküp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Balkan Ninnisi', 21 Haziran'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika

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