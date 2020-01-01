Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı - Son Dakika

Balkan ülkeleri 2020'yi coşkuyla karşıladı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in konserinden detaylar Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yeni yılı karşılama etkinliklerinden detaylar ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Balkanların...
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:08 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin'in konserinden detaylar
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki yeni yılı karşılama etkinliklerinden detaylar
ÜSKÜP - Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Makedonya Meydanı'nı dolduran binlerce kişi ise Balkanların ünlü şarkıcısı Bosna Hersekli Dino Merlin şarkıları eşliğinde yeni yılı kutladı. Yeni yılın ilk dakikalarında düzenlenen havai fişek gösterileri vatandaşlara görsel şölen yaşattı.
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