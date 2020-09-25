Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında - Son Dakika

Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir bankada müdürlük yapan Pelin Yarmacı'ya (42) geçen mayıs ayında yumrukla saldırıp, taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Serdar Günay'ın (38) yargılanmasına Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.

Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, özel bir bankada müdürlük yapan Pelin Yarmacı'ya (42) geçen mayıs ayında yumrukla saldırıp, taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Serdar Günay'ın (38) yargılanmasına Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme heyeti, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifadesi alınan ifadesinde, "Olay tarihinde aşırı derecede alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mağduru olay öncesinde tanımıyorum" diyen sanık Günay'ın tahliye talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Kuşadası'nda özel bir bankada müdürlük yapan Pelin Yarmacı, geçen 27 Mayıs Çarşamba günü otomobilini park edip, iş yerine giderken daha önceden cinsel taciz suçundan sabıkası bulunan Serdar Günay'ın saldırısına uğrayıp, darbedildi. Kadının çığlıkları üzerine paniğe kapılan Günay, olay yerinden kaçtı. Yaşananların ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Günay, aynı gece saklandığı evde yakalandı. Günay, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi. Günay hakkında, 'Kasten yaralama' ve taciz suçlarından dava açıldı.

'AŞIRI DERECEDE ALKOLLÜYDÜM'Benzer suçlardan poliste 13 ayrı suç kaydı bulunan Serdar Günay'ın yargılanmasına bugün Söke 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya müşteki Pelin Yarmacı'nın ailesi ile yakınları ile sanık Günay'ın avukatı katıldı. Sanık Günay ise duruşmaya getirilmedi. Günay, SEGBİS üzerinden hakime verdiği ifadesinde, "Olay tarihinde aşırı derecede alkollüydüm. Ne yaptığımı bilmiyorum, hatırlamıyorum. Mağduru olay öncesinde tanımıyorum. Evim mağdurun oturduğu yere yakındır. Kendisini oralarda görüyordum. Uyuşturucu madde de kullanıyorum" deyip, tahliyesini istedi. Tarafların dinlenmesini ardından mahkemede heyeti, müşteki Pelin Yarmacı'nın yaralanmasının hayati tehlikeye ve yüzünde sabit ize neden olup, olmadığının tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılıp, gelecek raporun beklenmesi ve sanık Günay'ın işlediği suçun mahiyeti, delilerin yeterince toplanmamış olması, tutuklu kaldığı süre ve bu aşamada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı gerekçesiyle tutukluğunun devamına karar verip, duruşmayı, 17 Kasım Salı gününe ertelendi.'DAVAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM'

Duruşmadan sonra açıklama yapan Pelin Yarmacı ise "Bugün yanımda olan ve beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Yaşadıklarımı unutmayacağım, unutturmayacağım. Hiçbir kadın kurban rolünde olmamalı. Başıma gelenler insan hakları ihlalidir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nerelere vardığını hep birlikte yaşayıp görüyoruz. Buna dur diyecek yasalara ve yaptırımlara ihtiyacımız var. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Bu benim acım olmaktan çıktı. Hep birlikte bu problemi çözemezsek gelecek kuşaklar da zarar görür düşüncesindeyim" diye konuştu. Mahkemede hakim, sanık avukatının tahliye isteğini reddetti. Duruşma ise delillerin bilirkişiye gönderilmesi için 17 Kasım Salı gününe ertelendi.


Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında
Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında
Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında

Serdar Günay, Kuşadası, Taciz, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 22:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BDDK, bankada parası ve altını olanlara yüksek limitli kredi kartının yolunu açtı "Selefi dernekler silahlanıyor" soruşturmasında ifade veren Cübbeli Ahmet, Emniyet'te isim vermedi Başakşehir kendi maçında TFF'nin yayınladığı listede yer almadı Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü
Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi Kızını öldürüp cansız bedenini derin dondurucuya koyan babaya 24 yıl hapis cezası verildi         
00:45
Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi Akıllara durgunluk veren olay! Borcuna karşılık eşini teminat olarak verdi, borcunu ödedi eşi geri gelmedi         
21:55
Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi Kadın polis, eski erkek arkadaşının 16 yaşındaki oğlu ile ilişkiye girdi         
21:18
Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti         
17:13
Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi?         
16:12
Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi         
15:03
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor ABD'de yaşayan 5 eşli ve 24 çocuklu TV yıldızı Brady William'ın hayatı izlenme rekoru kırıyor         
11:52
Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı Burak Yılmaz, lüks villasını Hakan Çalhanoğlu'na 125 milyon liraya sattı         
11:35
Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı Hobi amaçlı tuttuğu yılan balıklarını ihraç etmeye başladı         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı Lazer yaptırmak isterken canından oluyordu! Talihsiz kadının vücudu yandı         
10:46
Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören yerel televizyon sahibi, hayatını kaybetti         
09:37
Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu Dünyanın en zengin futbolcusu Faiq Bolkiah, Maritimo'ya transfer oldu         
17:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2020 04:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Banka müdürüne saldırıp, taciz eden sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei