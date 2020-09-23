Baraj gölünde yüzlerce İsrail sazanı öldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika

Baraj gölünde yüzlerce İsrail sazanı öldü, inceleme başlatıldı

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce 'İsrail sazanı' türü balık ölüsü sahile vurdu.

Baraj gölünde yüzlerce İsrail sazanı öldü, inceleme başlatıldı, System.String[]

BURDUR'un Gölhisar ilçesindeki Yapraklı Barajı'nda yüzlerce 'İsrail sazanı' türü balık ölüsü sahile vurdu. Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemek üzere göl suyundan numune aldı. Gölde 20 yıldır amatör balıkçılık yapan Fikret Şenel, "İlk defa böyle bir ölüm olayıyla karşılaştım. Çok üzücü" dedi.Gölhisar ilçesine bağlı İbecik köyü yolu üzerinde Kısık mevkiinde bulunan Yapraklı Barajı'nda yüzlerce İsrail sazanı türü ölü balık sahile vurdu. İhbar üzerine bölgeye giden Gölhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göl suyundan numune alarak analiz için Burdur İl Kontrol Laboratuvarı'na gönderdi. Yapılacak tahlil sonucunda göldeki balıkların ölüm sebebi ortaya çıkacak.

Yapraklı Baraj Gölü'nde yaklaşık 20 yıldır amatör olarak balık avladığını söyleyen Fikret Şenel, "Balık ölümlerinin sebebi benim tahminim oksijen yetersizliği. Çünkü barajda su azaldı. Başka bir nedeni olabileceğini düşünmüyorum. Gölde yaşayan diğer balık türlerinde değil, sadece İsrail sazanı dediğimiz türde ölümler var. 20 seneyi aşkındır burada balık tutuyorum. İlk defa böyle bir ölüm olayıyla karşılaştım. Diğer balık türlerinde yok ama bu türdeki balıklarda ölüm oldu. Çok üzücü" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:41 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baraj gölünde yüzlerce İsrail sazanı öldü, inceleme başlatıldı - Son Dakika

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