Barış Manço 27. Yıldönümünde Anıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, sanatçı Barış Manço, vefatının 27'nci yıl dönümü nedeniyle, 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde 'Gülpembe' şarkısıyla anıldı.

Usta sanatçı Barış Manço, vefatının 27'nci yıl dönümünde ilçede düzenlenen etkinlikle anıldı. Tarihi Hamam Sokak'ta bulunan, sanatçının annesi Rikkat Uyanık ile birlikte 3 yaşına kadar yaşadığı evin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Kozan Belediyesi Ebulfez Elçibey Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından 'Gülpembe' eseri seslendirildi.

Haber: Ali GÖKDAL - Kamera: Adana,