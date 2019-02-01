Son Dakika Haberleri: Barış Manço Ölümünün 20. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

Barış Manço Ölümünün 20. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı

28 dakika önce

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen Barış Manço'nun mezarını ziyaret ettiZeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde...

Barış Manço Ölümünün 20. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı, System.String[]
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen Barış Manço'nun mezarını ziyaret etti

Zeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço'yu ölümünün 20'nci yılında mezarı başında andı. Barış Manço'nun bu ülke için önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Manço için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Başkan Aydın'ın Barış Manço hakkında yaptığı konuşma esnasında mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Beraberindeki partililerle Manço'nun geçmişte yaptığı televizyon programlarıyla ilgili konuşan Aydın daha sonra, Barış Manço'ya Allah'tan rahmet dileyerek ayrıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:25 Kaynak: İHA

Beykoz, Aydın, Barış Manço, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Ölüm Yıl Dönümünde Andı

Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Manço Ölümünün 20. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]