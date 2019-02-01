Barış Manço Ölümünün 20. Yıldönümünde Mezarı Başında Anıldı
28 dakika önce
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen Barış Manço'nun mezarını ziyaret ettiZeytinburnu Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde...
AK Parti Beykoz
Belediye Başkan Adayı Murat Aydın
, 20. ölüm yıldönümünde usta müzisyen Barış Manço
'nun mezarını ziyaret etti Zeytinburnu
Belediye Başkanı ve AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç ve partililer, Anadolu rock ve pop müziğin önde gelen isimlerinden olan Barış Manço'yu ölümünün 20'nci yılında mezarı başında andı. Barış Manço'nun bu ülke için önemli bir isim olduğunu söyleyen Başkan Aydın, Manço için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Başkan Aydın'ın Barış Manço hakkında yaptığı konuşma esnasında mezarı başında duygusal anlar yaşandı. Beraberindeki partililerle Manço'nun geçmişte yaptığı televizyon programlarıyla ilgili konuşan Aydın daha sonra, Barış Manço'ya Allah'tan rahmet dileyerek ayrıldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:25 Kaynak: İHA
İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Manço'yu Ölüm Yıl Dönümünde Andı
Genç Kadın, Hamilelik Testi İçin Gittiği Hastaneden Dönerken 2 Aracın Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
Isparta Ambulans Sokağa Giremeyince Hasta Öldü