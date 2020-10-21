Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

21.10.2020 10:07
Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, Taciz, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Barcelonalı Pedri, Ferencvaros maçına taksiyle geldi, elindeki market poşeti dikkat çekti Deniz Türüç'ün Leipzig maçındaki performansı taraftarı ikiye böldü Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Meteoroloji 4 bölgeyi uyardı! Sağanak yağış geliyor Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek Grip aşısı kısıtlı sayıda Türkiye'ye geldi! Öncelik verilecek grup puanlama sistemiyle belirlenecek         
09:31
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza kesilecek         
09:11
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum         
08:57
Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü Ukraynalı turistlerin kayalıklardaki tehlikeli eğlencesi, görenleri hayrete düşürdü         
08:20
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti         
23:35
İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! İnsan kafatasında yeni bir organ keşfedildi! "Yedek" olarak kullanılabilir         
21:45
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 10:17:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei