Barış plajı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

Barış plajı yoğun ilgi görüyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın çalışmalarıyla 'Barış Plajı' adıyla bu yıl ücretsiz olarak halkın hizmetine açılan plaj yoğun ilgi görüyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın çalışmalarıyla 'Barış Plajı' adıyla bu yıl ücretsiz olarak halkın hizmetine açılan plaj yoğun ilgi görüyor.

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Kdz. Ereğli Belediyesi'nin, Sevgi Plajı ve Dostluk Mesire alanıyla birlikte bu yıl halkın hizmetine açtığı Barış Plajı halkın yoğun ilgisini görüyor, büyük beğeni topluyor. Barış Plajı'na gelen vatandaşlar, Ereğli Belediyesi mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Barış Plajı'nın eskisinden de güzel hale geldiğini ve hizmetlerden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a teşekkür eden vatandaşlar, "İyi ki burasını Ereğli Belediyesi almış. Sanki Akdeniz kıyısında farklı bir tatil beldesinde gibiyiz. Tatil ve deniz ihtiyacımızı karşılıyor. Fiyatlar çok uygun. Halk ücretsiz girebiliyor. Hizmetler çok iyi, çok temiz" diye konuştu.


Geçtiğimiz yıl Erdemir'in işletmekten vazgeçmesi ardından kapalı kalan plajı devralmak için yoğun gayret gösteren Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaz sezonu öncesi plajın Ereğli Belediyesi'nin işletmesine verildiğini açıklamış ve "Bu kararın alınmasında destek olan başta Sayın Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu olmak üzere destek veren herkese teşekkür ederim" demişti.


Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından kısa sürede bakım ve onarımları yapılan, eksiklikleri tamamlanan plaj, Barış Plajı adı altında ücretsiz olarak halkın hizmetine açıldı. - ZONGULDAK

Ereğli Belediyesi, Halil Posbıyık, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 18:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış plajı yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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