Barış Selçuk Gazetecilik Ödüllerinde 21. Randevu - Son Dakika

Barış Selçuk Gazetecilik Ödüllerinde 21. Randevu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 21 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde heyecan başladı.

Barış Selçuk Gazetecilik Ödüllerinde 21. Randevu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 21 yıldır düzenlediği Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri'nde heyecan başladı. Yarışma için son başvurular 17 Ağustos'ta yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Yarışması için başvurular sürüyor. 1994 yılında göreve giderken geçirdikleri trafik kazası sonucu iki meslektaşı ile birlikte yaşamını yitiren gazeteci Barış Selçuk'un anısını yaşatmak ve genç gazetecileri teşvik etmek amacıyla düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri Yarışmasında katılımcılar haber, fotoğraf ve görüntülerini, 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününe kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğüne ulaştırabilecek.

4 dalda ödül

Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri "Ulusal Haber", "İzmir Kent Haberi", "Haber Fotoğrafı" ve " TV'de İzmir Kent Haberi" olmak üzere 4 ayrı dalda verilecek. Katılımcılar 5 Ağustos 2019 ile 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gazete-dergi ve internet medyasında yayımlanmış haber, haber fotoğrafı ve televizyonlarda yayınlanmış haber ve görüntüleriyle yarışmaya başvurabilecek.

Her dal için bir birincilik ve bir özendirme ödülünün verileceği yarışmada, ödül tutarı 4 dalda birincilik için 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmada, Barış Selçuk ile birlikte göreve giderken kaybettiğimiz gazeteci Hande Mumcu adına yine her dalda 5 bin TL tutarında özendirme ödülü verilecek.

Başvurular 17 Ağustos'a kadar

Katılımın, kişisel başvuru esasına göre yapılacağı yarışmaya bir katılımcı, en fazla iki dalda ve birer eserle başvuru yapabilecek. Katılımcıların başvuruya konu olan haber ve haber fotoğrafının yayınlandığı gazete ve derginin bir nüshasını (aslını), aslı yok ise yayının pdf versiyonunu, haber fotoğrafında yer alan fotoğrafın dijital ortamda bir adet kaydını, TV haberlerinin USB bellek içinde mp4 formatındaki kaydını www.izmir.bel.tr adresinde yer alan başvuru formu ile birlikte 17 Ağustos 2020 tarihi saat 17.30'a kadar "İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü, Kat 2 Konak-İzmir" adresine ulaştırması gerekiyor. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Barış Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 10:10

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barış Selçuk Gazetecilik Ödüllerinde 21. Randevu - Son Dakika
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