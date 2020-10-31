Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor (2) - Son Dakika

Barış Sitesi'ndeki 2 katı çöken binada kurtarma çalışmaları sürüyor (2)
31.10.2020 15:59
BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDIİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından zemindeki 2 katı çökerek yan yatan Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde Berk Öztürk'ün (11) cansız bedenine ulaşıldı.
BİR ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından zemindeki 2 katı çökerek yan yatan Bayraklı ilçesindeki Barış Sitesi'nde Berk Öztürk'ün (11) cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Öztürk'ün cenazesini enkazdan çıkardı. Öztürk'ün anne ve babası gözyaşını tutamadı.Eda Ebru NANECİ- Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
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