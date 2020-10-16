Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak - Son Dakika

Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak

16.10.2020 11:43
Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak, System.String[]

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolunun 30 kilometrelik dağlık ve virajlı kısmı 13,5 kilometre uzunluğundaki 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprüyle geçilecek.

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında 60 kilometre olan Bartın- Kurucaşile yolunun 30 kilometrelik dağlık ve virajlı kısmı 13,5 kilometre uzunluğundaki 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprüyle geçilecek.

Yapımına 2013'te başlanan Bartın-Kurucaşile yolunda tünel, viyadük ve köprülerin inşaatı sürüyor.

Çakraz, Cumayanı ve Meydan tünellerinin tamamlandığı güzergahta, 2 tünel daha inşa edilecek.

Tünellerin yanı sıra viyadükler, köprüler ve duble yollardaki çalışmalar devam ederken, yeni yolun ulaşıma açılmasıyla bölge ulaşımında büyük rahatlama sağlanacak.

Bölge turizm, sanayi ve tarım sektörünün gelişmesine de katkı sunacak çalışmaların tamamlanmasıyla 60 kilometre olan Bartın-Kurucaşile yolu, yaklaşık 45 kilometreye düşecek, 1,5 saatte ulaşılan ilçeye 20-25 dakikada varılabilecek.

"Çalışmalarla devletimizin gücünü çok rahat görebiliyoruz"

Bartın Valisi Sinan Güner, AA muhabirine, Karadeniz Sahil Yolu Projesi'nde yer alan Bartın-Çakraz arasında 25 kilometre duble yol yapıldığını, Çakraz-Kurucaşile arasındaki 30 kilometrelik bölümde de tünel, viyadük ve köprü çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bartın ile Kurucaşile arasında geliş-gidişli olmak üzere 5 tünelin arazi yapısı nedeniyle zor şartlarda yapıldığını belirten Güner, vatandaşların tünel, viyadük ve köprüleri kullanarak daha rahat ulaşım imkanına kavuşacağını kaydetti.

Güner yolun, medeniyet, gelişme ve kalkınma demek olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu proje, özellikle Osmanlı döneminden bu yana ahşap tekne yapımının sürdürüldüğü Kurucaşile ilçemizin insanı olmak üzere herkesin heyecanla beklediği bir proje. Koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye, gerçekten yatırımlarını, imkanlarını zorlayarak büyümeye devam ediyor. Tüneller tamamlandığında güzergahta 15 kilometre kısalma olacak. Böylece insanlar daha rahat ve daha konforlu seyahat imkanına kavuşacak. Akaryakıt kazanımıyla da milli ekonomiye katma değer sağlanacak. Buradaki çalışmalara baktığımız zaman devletimizin gücünü, ihtişamını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz."

"Engebeli ve dağlık bölgede devasa bir proje hayata geçiriliyor"

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da engebeli ve dağlık bölgede devasa bir projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Bölgede 5 tünelden 3'ünün tamamlandığını kaydeden Tunç, "Çakraz Tüneli ulaşıma açıldı. 4,6 kilometre uzunluğunda Karaman Tüneli'nin 1300 metresi tamamlandı. Tekkeönü Tüneli de 3 bin 100 metre uzunluğunda ve bunun da 900 metresi tamamlandı. Çakraz-Kurucaşile arasında geliş gidişli 5 tünel, 2 viyadük ve 10 köprü yapılıyor." diye konuştu.

Yolu eski standartlarda olan, dağlar ve keskin virajlar nedeniyle sıkıntı yaşanan bölgenin, tünel, köprü ve viyadüklerle daha kolay ulaşılabilir hale geleceğini anlatan Tunç, "Bugün bu devasa çalışmaların yapıldığını görmek, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en büyük göstergesidir." dedi.

Tunç, Bartın ile Kurucaşile arasında geliş gidişli 5 tünelin zor şartlarda yapıldığını anlatarak, "Eski yolumuz dağlardan, tepelerden virajlardan oluşan bir yoldu. Aynı zamanda bu yol Karadeniz Sahil Yolu'nun da uzantısı, Batı Karadeniz bölümü diyebiliriz. Burada 1,5 milyar liralık kamu yatırımından bahsediyoruz. Hükümetimiz, özellikle ulaşım altyapı projeleri kapsamında öncelikle buralara ödenek ayırıyor. Bu da devletimizin buralara ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Devletimiz buraya çok önemli katkılar sunuyor." ifadelerini kullandı.

Karadeniz Sahil Yolu, Kurucaşile, viyadük, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 487 liradan işlem görüyor Siyaset kulislerini karıştıracak iddia! Deniz Baykal parti kurup, başına kızını geçirecek Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Trafik magandası terör estirdi! Tehdit ettiği sürücüyü "Gel barışalım" deyip tokatladı "Sağdan git sağlam git" sloganını yanlış anlayan sürücünün, sağ şeritte estirdiği terör kameralarda Faturalarını ödemeyen Tesla'nın suyu kesildi Özgü Namal, eşinin ani ölümünden sonra ilk kez çocuklarıyla görüntülendi Baldızını ve bacanağını öldüren eski uzman çavuş şok sözlerle kendini savundu: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi Okyanus sıcaklıkları önemli ölçüde arttı! Uzmanlardan dünyanın pek çok yeri için doğal afet uyarısı geldi         
10:53
Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim Kendisini öldürmek isteyen adamın elinden silahı alan temizlik görevlisi: Başına ve karnına 3 el ateş ettim         
10:35
3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak 3 ay içinde işe dönenlerin işsiz kaldıkları süre kadar sigorta primlerini devlet karşılayacak         
10:09
Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor         
10:04
Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak Yargıtay'dan emsal karar: WhatsApp ve Facebook yazışmaları delil sayılacak         
10:03
Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor Şeker hastası yakını için ürettiği ayakkabıyı, şimdi dünyaya ihraç ediyor         
09:41
Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti Köylerde hayvanlara saldıran kurtlar 29 koyun, 1 buzağı ile 3 köpeği telef etti         
09:28
HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı HDP'nin kalesinde dengeler değişebilir! Jirki aşiretinin önde gelenleri AK Parti'ye katıldı         
09:12
Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı Kandırıp evine girdiği sevgilisine arkadaşıyla birlikte tecavüz etti! Suçtan yırtmak için evlenip yüzüstü bıraktı         
09:02
Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi Sıfır aldığı otomobili 'ayıplı' çıktı, 3 yıl sonra 'misliyle değişim' kararı verildi         
08:53
Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor Köylüler, ormanları için ellerinde silahlarla gece gündüz nöbet tutuyor         
08:27
Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi Eşinin saçlarını yolup işkence yapan kocaya elektronik kelepçe cezası verildi         
06:13
Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik Sasa Curcic, yatak odası sırlarını anlattı: Carmen Electra ile saatlerce ilişkiye girdik         
20:14
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın doğacak bebeğinin ismi belli oldu! Duyanlar internette anlamını aratıyor         
17:27
Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba: Aslan gibi çocuktu, panikle hareket ettim         
15:58
İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi İlyas Salman, 45 yıllık eşi Gülser Salman ile ilk kez görüntülendi         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 12:02:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın'da 30 kilometrelik dağlık yol tünellerle aşılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei