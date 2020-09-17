Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde tarihe yön veren "Türk-İslam Bilim İnsanları" araştırmacılara... - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde tarihe yön veren "Türk-İslam Bilim İnsanları" araştırmacılara...

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde hizmete açılan bölgenin en büyük kütüphanesinin duvarları geçmişten günümüze "Türk-İslam Bilim İnsanları"nın posterleriyle süslendi.

Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde tarihe yön veren

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde hizmete açılan bölgenin en büyük kütüphanesinin duvarları geçmişten günümüze "Türk-İslam Bilim İnsanları"nın posterleriyle süslendi. Yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışmanın sonucunda hazırlanan posterlerle tarihe yön veren bilim insanları gelecek nesillere tanıtılıyor.

Bartın Üniversitesi Kutlubey Kampüsünde yer alan bölgenin en büyük kütüphanesi 80 binin üzerinde kitap, 528 basılı dergi ve 8 milyona yakın elektronik yayın ile araştırmacıların rahat ve nitelikli bir ortamda çalışmalarını yapabilmelerine imkan tanıyor. Genel koleksiyon, süreli yayınlar, danışma kaynakları, gazete, nadir eserler, kitap dışı materyal salonlarının yer aldığı kütüphanede, ayrıca tek kişilik çalışma odaları, grup çalışma odaları ve seminer salonları yer alıyor. Kütüphanede internet salonu, görme engelliler salonu, akıl oyunları salonu, multimedya salonu, sinema salonu, konferans salonu ve sergi alanı da bulunuyor.

Geçmişten günümüze çığır açan bilim insanlarının posterleri sergileniyor

Kullanıma açılan kütüphanede, modern kimyanın kurucusu Cabir bin Hayyan'dan, Avrupalılara ilham veren Farabi'ye, çağları aşan deha El-Birüni'ye, sibernetiğin kurucusu El- Cezeri'den, bilginin amirali Piri Resi'e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin'e ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a kadar 30 Türk-İslam bilim insanının ilham veren hayat hikayeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkıların anlatıldığı ve önemli eserlerine yer verildiği posterler yer alıyor.

Günümüz modern biliminin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Türk-İslam bilim insanlarının yapmış olduğu icat, keşif ve çalışmaların yer aldığı posterlerde, bilim insanlarının fikir ve görüşleri, eserleri ve bilime yaptığı katkılar aktarılıyor. Sergilenen çalışmalar, geçmişle geleceği birleştiren bir köprü niteliği taşıması bakımından gelecek kuşaklar için önem teşkil ediyor.

Kütüphanede 30 ilham veren dahi ziyaretçilere eşlik ediyor

Türk-İslam bilim insanlarının bilim ve teknoloji konusunda neler yaptıklarının anlatıldığı eserler, görülmeye değer bir tasarım ve titiz bir çalışmayla kütüphaneyi ziyaret eden araştırmacılara sunuluyor. Ziyaretçiler kütüphanede geçirdikleri zaman boyunca farklı noktalarda tarih ve bilim öncülerinin hayat hikayelerini görebiliyor. Böylece Türk-İslam bilim insanlarının ilham veren hayat hikayeleri ve eserleri gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde sergilenen posterlerde; Cabir bin Hayyan (721-815), El- Harezmi (780-850), Sabit Bin Kurre (Kurra) (836-901), El-Battani (858-929), Farabi (870-950), El-Zehravi (936-1013), El-Büzcani (940-998), İbn-i Heysem (965-1040), El-Birüni (973-1051), İbn-i Sina (980-1037), Ömer Hayyam (1039/48-1123/32), El-Hazini (11.-12.yy), İbn-i Rüşd (1126-1198), El-Cezeri (1153-1233), Mevlana Celaleddin-i Rümi (1207-1273), İbn Haldun (1332-1406), Kadızade-i Rümi (1354-1432), Akşemseddin 1389/90-1459), Uluğ Bey (1393-1449), Ali Kuşçu (1403-1474), Piri Reis (1463/70-1554), Mimar Sinan (1490-1588), Takiyüddin İbn Ma'rüf (1521-1585), Katip Çelebi (1609-1657), Evliya Çelebi (1611-168?), Abbas Vesim Efendi (1689-1761), Cahit Arf (1910-1997), Feza Gürsey (1921-1992), Fuat Sezgin (1924-2018), Oktay Sinanoğlu (1935-2015) ve Aziz Sancar'ın (1946) hayatı, insanlığa sundukları katkılarla birlikte gelecek nesillere bıraktıkları eserlere dair bilgilere yer veriliyor.

"Türk-İslam bilim insanlarının bıraktıkları mirası yaşatıyoruz"

Yaptıkları çalışmalarla insanlığa büyük hizmetler sunan Türk-İslam bilim insanlarına karşı bir vefa örneği sergilediklerinin altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Tarih bize şunu gösterdi ki ülkemizin toprakları bereketli topraklardır. Sadece yeraltı ve yer üstü kaynaklarıyla değil, aynı zamanda tarihe istikamet çizen insan yetiştirme konusunda da son derece bereketli topraklardır. İşte bu noktada bugünümüzü muhafaza etmek ve geleceği inşa etmek için değerlerimizi hatırlamak, onların birikimlerinden yararlanmamız gerekmektedir. Bu doğrultuda 2 yıla yakın bir süredir çalıştık ve Türk-İslam bilim insanlarımızın hayat hikayeleri ile insanlığa bıraktıkları eserlerin anlatıldığı tarihi vesikalar hazırladık. Bölgemizin en büyük kütüphanelerinden biri olan Kutlubey Yerleşkemizdeki kütüphanemizi bu eserlerle süsledik. Tarihe iz bırakan bilim insanlarımızın fikirlerinin gelecek nesillere aktarılması için özenle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Kutlubey, İslam, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:32 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi Kütüphanesinde tarihe yön veren 'Türk-İslam Bilim İnsanları' araştırmacılara... - Son Dakika

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