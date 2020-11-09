- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı - Son Dakika

- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı

09.11.2020 21:22

- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı Bartın Valiliğince artan korona virüs vakalarına karşı "Bize 14 Gün Yeter" sloganı ile kampanya başlatılırken Vali Güner vatandaşlara gönüllü karantina çağrısında bulundu.

- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı

BARTIN - Bartın Valiliğince artan korona virüs vakalarına karşı "Bize 14 Gün Yeter" sloganı ile kampanya başlatılırken Vali Güner vatandaşlara gönüllü karantina çağrısında bulundu.

Vali Sinan Güner Bartın'da başlatılan "Bize 14 Gün Yeter" kampanyasıyla ilgili bilgiler vermek üzere basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu.

Vali Güner tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgınının tehlikeli bir şekilde devam ettiğine vurgu yaparken son günlerde virüsün yayılım hızının arttığını söyledi.

Virüsle mücadelenin sadece belli meslek mensuplarının gayretiyle mümkün olmayacağını ifade eden Vali Güner, "Bu mücadelenin topyekün tüm halkımızla başarıya ulaşabileceğini, vatandaşlarımızın hayatın her alanında kurallara ve tedbirlere uymak suretiyle destekleri olmadan virüsle mücadelenin eksik kalacağı bilinci ile Valiliğimiz koordinesinde toplumumuzun tüm kesimleriyle birlikte "Bize 14 Gün Yeter" sloganı ile bir kampanya başlatılması uygun görülmüştür." dedi.

Vakalarda ciddi bir artış var

Vali Güner kentteki korona virüs vakalarında ciddi bir artış olduğunu söyleyerek, "Vakalarda ciddi bir artış var. Günlük vaka sayımız 100'ün üstünde son bir haftadır. Bu önemli bir sayı. Bu virüs mutlaka bir şekilde bulaşıyor. Yaz sezonunun bitmesiyle beraber denizden, yayladan, açık havadan yani daha rahat ortamlardan havaların soğumasıyla birlikte kapalı mekanlara doğru içeriye girişin arttığı bir dönem. Kapalı alanlara doğru girildikçe bu alanlardaki izolasyonun, havalandırmanın ve diğer tedbirlerin usulüne uygun alınma ihtimali gittikçe azalıyor. Lütfen kendi rızamızla, kendi motivasyonumuzla örnek olalım. Türkiye'ye de örnek olalım. 14 gün gönüllü karantina yapalım kendimize. Denilsin ki Bartın bunu başardı. Bartın sıfır vakayı başarmış bir il. 1 Haziran'da sıfırdık biz vaka olarak. Diyoruz ki 14 gün evden dışarı çıkmayalım. Zorunlu nedenlerle dışarıya çıkıyorsak maskemizi sürekli takalım. Beraber yaşamadığımız kişilerle mutlaka mesafemizi koruyalım. Hijyen kurallarına bu 14 günde daha bilinçli bir şekilde uyalım. Eş, dost, akraba ziyaretlerini ne olursunuz erteleyelim. Bir sürü imkan var. Telefon var, görüntülü konuşma imkanları var. Sohbet toplantıları, altın günleri, mevlit günleri gibi sosyal toplantılarımızı yapmayalım. Hiç olmazsa bunları terk edelim." İfadelerinde bulundu.

"Bize 14 Gün Yeter" kampanyasının içeriği ve planlanan çalışmalar hakkında Vali Yardımcısı Abdullah Aktaş'ın sunumu ile devam eden toplantı Vali Güner'in basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıyla sona erdi.

- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı
- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı
- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı
- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı
- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı
- Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı

Sinan Güner, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bartın Valisi Güner'den gönüllü karantina çağrısı - Son Dakika


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